Κοινωνική παρακμή και ξενόφερτη Παιδεία: τα εργαλεία καταστροφής του Ελληνισμού

Ο Αριστοτέλης Κακογεωργίου, ο πατήρ Ηλίας και ο Στέργιος Σμυρλής για τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό

ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. >, 27.02.2017

Αγαπητέ Στέργιο,

Είμαι υποχρεωμένος να πάρω θέση σε όσα αράδιασες στο εν λόγω μήνυμά σου. Δεν έχω προσωπικά με κανένα. Έχω απλά διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Δεν ξέρω γιατί ματώνει η καρδιά σου τόσο για την πνευματική αντιπαράθεση με κάποια πρόσωπα που έτυχε να αντιπροσωπεύουν την ορθοδοξία. Δεν βρίσκω ουδόλως πρέπον και ανθρώπινο να χαρακτηρίζεις μία συζήτηση ως ανούσια διαμάχη. Πως εσύ συμπεραίνεις ότι μια ανταλλαγή απόψεων συμβάλει στον αφανισμό του Έθνους των Ελλήνων και όχι η σιωπή;

Ο Έλληνας δεν είναι γενάρχης του μονόλογου. Δεν μιλούσε ποτέ κανένας σοφός της αρχαιότητας χωρίς να δέχεται ερωτήσεις και απόψεις. Ο μονόλογος επί δύο χιλιάδες χρόνια είναι γέννημα και θρέμμα της Εκκλησίας. Έζησες ποτέ κάποιο διάλογο στην Εκκλησία; Ακούς το περιβόητο κήρυγμα και παίρνεις μαζί σου ότι κατέβασε η κούτρα του λεγόμενου ιεροκήρυκα.

Είναι γεγονός ότι λαθρομετανάστες, Τούρκοι και Ισλαμιστές, κατάσκοποι, περιβόητες ΜΚΟ έχουν κατακλίσει τη χώρα μας. Τι σχέση έχει όμως αυτό με την πνευματική διαμάχη μεταξύ εμού και του Πάτερ Ηλία; Μήπως εγώ που τεκμηριώνω ορισμένα πράγματα που διεπράχθησαν και διαπράττονται ακόμα και σήμερα από την ορθοδοξία εναντίον του Ελληνισμού είναι αιτία όλων αυτών των κακών που μαστίζουν την χώρα μας; Τι σχέση έχω εγώ με όλα αυτά αγαπητέ Στέργιο όπως πριν από μήνες τόλμησε ο πρόεδρος του κόμματός σας κ.Τηλιγάδας να με χαρακτηρίσει συμπαραστάτη της παγκοσμιοποίησης και ακόμα ότι από κάπου τα παίρνω;

Εγώ αγαπητέ φίλε έχω στήσει δύο παρθενώνες προς τιμή των Ελλήνων προπατόρων, Έλληνος και Ορσηίδας, και όχι των προπατόρων των Ελληνοχριστιανών. Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ οι οποίοι μνημονεύονται και δοξολογούνται επί δυο χιλιάδες χρόνια από την ορθοδοξία. «Των ενδόξων προπατόρων ημών Αβραάμ… ».Πως κατηγορείς εσύ εμένα που επαναστατώ σαν Έλληνας σ αυτή την ύβρη και δεν κατηγορείς τον εαυτό σου που όχι μόνο τα δέχεσαι αλλά προσπαθείς να πείσεις και εμένα να υποκύψω και να το ανεχτώ μέχρι τον θάνατό μου. Κάνεις λόγο για τους Ισλαμιστές και για άλλους αλλόθρησκους. Θα συμφωνούσα απόλυτα εάν μέσα στους αλλόθρησκους πακετάριζες και τον χριστιανισμό. Από πότε είναι ελληνική θρησκεία όταν μας επιβάλει έναν θεό ο οποίος σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 του Ζαχαρία υψώνει το ξίφος της Σιών εναντίον των Ελλήνων και κατασφάζει αυτούς και καταχώνει …….»

Είσαι αρκετά έξυπνος για να καταλάβεις το νόημα αυτού του περίεργου κεφαλαίου. Τι σημαίνει Σιών: Ούτε μήλα, ούτε πορτοκάλια αλλά την δημιουργία αυτού του κινήματος που εσύ σήμερα το ονομάζεις «Σιωνισμό». Απαιτείς λοιπόν εσύ και κάποιοι άλλοι να δεχτώ εγώ ο Έλληνας αυτόν τον εθνοκτόνο θεό του χριστιανισμού και να συμφωνήσω με αυτούς που μου τονφόρτωσαν στις πλάτες μου;

Πως μπορείς να κάνεις λόγο για Ελληνισμό, όταν οι σοφοί και δάσκαλοι ολοκλήρου της Οικουμένης παραμερίστηκαν από τους ανθέλληνες πατέρες της εκκλησίας, τους οποίους έχουμε και προστάτες της Παιδείας, ώστε να μας αποκόπτουν οριστικά από τις ρίζες μας και να μας μετατρέπουν σε μπάσταρδους των προπατόρων του Σιωνισμού. Τ άγραψα πολλές φορές αλλά με αναγκάζεις να σου τα υπενθυμίσω. Στο κεφάλαιο 3 κατά Γαλάτες επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος. « Αν βαφτιστείς είσαι τέκνο του Χριστού και αφού είσαι τέκνο του Χριστού, τότε είσαι σπέρμα του Αβραάμ.». Ποιος έδωσε δικαίωμα σ αυτούς που διαπράττουν αυτό το έγκλημα εναντίον του Ελληνισμού να απαιτούν να σκύβουμε ακόμα το κεφάλι και να δεχόμαστε την μπασταρδοποίηση χωρίς αντίρρηση;

Δεν σε κατηγορώ εάν καμαρώνεις ως σπέρμα του Αβραάμ και όποιος άλλος θέλει να είναι, μην νοθεύεις όμως τον Ελληνισμό. Άφησε όποιος θέλει να παραμένει σπέρμα του Αλεξάνδρου, του Δευκαλίωνα.

Έχει τόσο μεγάλη υποχρέωση η Εκκλησία στον γενάρχη του Σιωνισμού ώστε να εξυμνεί την ρίζα του Σιωνισμού και να αναθεματίζει επί δυο χιλιάδες χρόνια το Ελληνικό Έθνος;Γνωρίζεις σίγουρα την Κυριακή της Ορθοδοξίας και ως εκ τούτου του 7 ανθεματισμούς εναντίον του Ελληνικού Έθνους. Κάνεις λόγο για Ελληνισμό και ασπάζεσαι τους αναθεματισμούς εναντίοντων Ελλήνων από την κυρία Ορθοδοξία όχι από το Ισλάμ.

Την στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε τόσα προβλήματα και το χειρότερο είναι η κοινωνική παρακμή και η ξενόφερτη Παιδεία, πως εσύ και κάποιοι άλλοι σκύβετε σε μια οργάνωση που δεν θέλει Ελληνισμό αλλά Ελληνορωμαιοχριστιανισμό και με υπερηφάνεια ελεύθερα το παίζει με το γάντι κατακτητής;

Εγώ φίλε έχτισα τους δύο ναούς χωρίς καμιά βοήθεια. Ούτε ένα ευρώ δεν πήρα από κάποιον και δεν χρωστάω τίποτε. Κατά τον ίδιο τρόπο οργάνωσα και 180 αγώνες χωρίς να εισπράξω ποτέ ούτε ένα ευρώ. Μπορείς να καταλάβεις τις τεράστιες οικονομικές, πνευματικές, σωματικές και ψυχικές θυσίες που έχω υποβληθεί; Ο ίδιος μου έχω τρέξει 508 Μαραθωνίους και υπέρ μαραθωνίους διαφημίζοντας την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, διότι έτρεχα με πλήρη αρχαιοελληνική πανοπλία και είμαι κάτοχος χρυς. Κλειδιών τριών ηπείρων.

Γι αυτά όλα που δεν τα έκανε κανένας μέχρι σήμερα στην οικουμένη, βρέθηκα όχι λίγες φορές στα εδώλια των κατηγορουμένων απλά και μόνο επειδή ότι έκανα ήταν συνδεδεμένο με αρχαιοελληνικά γεγονότα και προσωπικότητες. Στην καταδίωξη αυτή πρόσωπα της Εκκλησίας έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο. Κάνω μνεία στον Άνθιμο, στους ιερείς του Ωραιοκάστρου, στον αρχιεπίσκοπο Λυδίας Φιλιππισίας, Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Νικόλαος Μπάτος, Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών, Διοίκηση χωροφυλακής Δοξάτου, Νομάρχης Δράμας Ευμοιρίδης και άλλοι πολλοί ακόμα και πρόσωπα της δικαιοσύνης Θεσσαλονίκης. Ούτε εδέησε κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας να με κεράσει έναν καφέ για τα σπάνια και υπεράνθρωπα έργα που έστησα για τον Ελληνισμός. Εάν έκανα το 1/10 από αυτά για την ορθοδοξία θα με σήκωναν στα χέρια όλα τα πιόνια της και θα με επαινούσες και εσύ όπως και ο κάθε Καρατζαφέρης. Τώρα όμως εσείς όλοι είστε άγιοι και εγώ ο ειδωλολάτρης, ο αντίχριστος ο Έλληνας και όχι ο χριστιανός.

Τον πόλεμο δεν τον ξεκίνησα εγώ αλλά όλοι αυτοί που ανάφερα. Εγώ βρίσκομαι πάντοτε σε άμυνα που συνοδεύεται ίσως με τολμηρή όπως άξιζε πνευματική επίθεση. Κανένας από αυτούς δεν διέθεσε ένα ευρώ για την Ελλάδα και για το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το ίδιο κάνατε και εσείς αγαπητέ Στέργιο. Εάν θέλεις να πετύχεις ως ηγέτης εκτίμησε το έργο των ευεργετών, εκείνων που διαθέτουν τα πάντα για να συμβάλουν στην βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Δεν θέλω, ούτε περιμένω να με συγχαρείς, θα έπρεπε ήδη να το είχες κάνει. Γιατί δεν απάντησες σε αυτά που έγραψα ως απάντηση και τεκμηρίωσα τις αντιθέσεις μου με ατόφια κεφάλαια από την αγία Γραφή; Κανένας, ούτε ο Πάτερ Ηλίας δεν ανάφερε κουβέντα για τις αισχρότητες που φορτώνονται στο θεό και βρίθουν μέσα στο βιβλίο αυτό που όπως λένε είναι η μοναδική «αλήθεια». Εγώ απαιτώ απάντηση. Έχει κανείς σθένος να μου εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά που παρουσιάζουν έναν δικτάτορα θεό, ιδρυτή του Σιωνισμού και εθνοκτόνο των Ελλήνων και των Κρητών;

Εγώ τα κομμάτια των πρασίνων και των γαλάζιων και των κόκκινων τα ξέρω και την στιγμή αυτή που σου γράφω έχω τραβήξει μια μαύρη γραμμή σε όλους διότι κανένας δεν έχει ηγετικές ικανότητες, κανένας δεν είναι Έλληνας και κανένας δεν είναι ελεύθερος αλλά όλοι εξηρτημένοι από κάπου οπότε είναι ανδρείκελα χωρίς βούληση και σθένος..

Δεν σου είπα εγώ ποτέ ότι ο κάθε παρατρεχάμενος που το παίζει αρχαιολάτρης είναι αυτό που περικλείει ο Ελληνισμός. Ούτε οι τελετές, ούτε η αλλαγή των ονομάτων, ούτε οι φευγάτες τελετές και όρκοι του απαταιώνα Σώρρα με τους έτοιμους για ζουρλομανδύα οπαδούς του μπορούν να αναστήσουν τον Ελληνισμό. Ο Έλληνας είναι ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τα κοινά, που τιμά τους προγόνους του, που τους έχει ως πρότυπο και προσπαθεί να τους ξεπεράσει σε έργα ενάρετα, χωρίς ποτέ να υποκύπτει προκειμένου να εξυπηρετήσει ίδια συμφέροντα ή συμφέροντα της απαρτίας του σε βάρος της πατρίδος του. Οι Σπαρτιάτες έπεσαν μαχόμενοι πιστοί στις εντολές των προγόνων τους. Εσύ σύμφωνα με το κείμενο που έστειλες, ζητάς κάτι εντελώς αντίθετο με ότι έπραξαν οι 300, οι ήρωες του Μαραθώνα, της Σαλαμίνας, των Πλαταιών και οι ήρωες του Αλεξάνδρου. Δηλαδή τους ξεχνάμε, τους πετάμε όπως τους έχουμε πεταμένους μέχρι σήμερα αρκεί να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως ένας Αχταρμάς από προϊόντα, πολύ κατώτερης ποιότητας, Εβραίων χριστιανών, Ρωμαίων χριστιανών και Ελλήνων χριστιανών. (βαράτε βιολιτζίδες). Αυτός ο πολύ περίεργος αχταρμάς δεν είναι δυστυχώς συμβατός με το Ελληνικό Πνεύμα. Ή είσαι Έλληνας, ή είσαι Χριστιανός, ή είσαι Ρωμαίος ή είσαι Εβραίος. Το απ όλα και από λίγο δεν έχει την πρέπουσα γεύση.

Ο καθένας μπορεί να είναι ότι θέλει αλλά ή είσαι τέκνο του Έλληνα, ή του Αβραάμ ή του Ρέμου και Ρέμουλου. Ίσως η επιστήμη να μπορέσει στο μέλλον να βγάζει ένα παιδί με την συμβολή τριών πατεράδων. Όμως και σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει μάνα και τρεις πατεράδες να συμφωνήσουν. Ο Έλληνας δεν θα συμφωνούσε ποτέ να νοθέψει το πνεύμα του με τα άλλα τρία που αναφέρω.

Το Ελληνικό πνεύμα δεν νοθεύεται. Όσο και εάν προσπάθησε η Εκκλησία δεν το κατόρθωσε, απλά παραχάραξε την ελληνική συνείδηση.

Ο Αβραμόπουλος τυγχάνει γνήσιο τέκνο του Αβραάμ το δηλώνει το όνομά του, γιατί να μην ενδιαφέρεται για τους λαθρομετανάστες αφού έτσι θα κατορθώσει να μετατρέψει σε μετανάστες ακόμα και αυτούς τους πολύ λίγους Έλληνες που έχουν απομείνει σ αυτόν τον τόπο;

Η Ελλάδα του ωραίου και τα αληθινού ήταν κάποτε. Ο «μέγας Θεοδόσιος» κατόρθωσε με την ευλογία της Εκκλησίας να το εξαφανίσει και αυτό. Ή μήπως κάνω λάθος. Αυτός δεν απαγόρευσε τους Ολυμπιακούς αγώνες; Όσο για τον Ζουράρη, δεν σου έγραψα εγώ ποτέ ότι είναι Έλληνας;. Αυτός είναι λίγο διαφορετικός αχταρμάς. Περιέχει τα τρία συστατικά που ανάφερα αλλά και το τέταρτο του κομουνιστή. Αυτός κι αν δεν έχει πρωτότυπη γεύση. Μας λείπουν εργοστάσια για ζουρλομανδύες φίλε μου.

Γράφεις ότι η αρχαιολατρία γίνεται δόλωμα για την διάσπαση των χριστιανών ώστε να δεχθούν τον θεό της Νέας Τάξης. Εμένα και τα μέλη της Ομάδα «Ε» δεν μας καθοδήγησε κανένας, ούτε μας χρηματοδότησε όπως σου ανάφερα. Απλά νιώθουμε Έλληνες και δεν δεχόμαστε την νοθεία που υλοποίησε ο χριστιανισμός. Τους ύποπτους θα τους αναζητήσεις, στον Σώρρα, στον Φουράκη, στον Κεραμυδά, στον Χαρδαβέλα, στον Γιαλουράκη, στον Πάλμο, στην Ελεύθερη Ώρα και σε όλους τους ψυχασθενείς που άνοιξαν σελίδας και μιλούν με ψεύτικα ονόματα περί Ομάδας «Ε».. και Ελληνισμό.

Ρωτάς γιατί δεν τα βάζουμε με τον Παπισμό και τον Ιουδαϊσμό. Αυτοί είναι ξένοι και κάνουν πολύ έξυπνα τη δουλειά τους. Ο Λεωνίδας δεν την έφαγε από τους ξένους τους Πέρσες αλλά από τον συμπατριώτη του τον Εφιάλτη.

Ο Αλέξανδρος σε όλες τις μάχες που έδωσε, θαύμαζε την γενναιότητα των αντιπάλων του και τους επαινούσε. Δεν θαύμασε όμως και δεν επαίνεσε ποτέ κάποιον από τους Έλληνες μισθοφόρους που πολεμούσαν στο πλευρό του Δαρείου εναντίον του Αλεξάνδρου. Αυτούς τους καθάριζε χωρίς οίκτο και εάν κάποιοι επιζούσαν τους έστελνε με αλυσίδες να δουλεύουν μέχρι θανάτου στα μεταλλεία της Θράκης. Κατηγορώ λοιπόν και ζητώ τον λόγο από αυτούς που το παίζουν προστάτες του Ελληνισμού και αναθεματίζουν σήμερα το έθνος, και υβρίζουν το έθνος και καταδιώκουν ότι θυμίζει Ελληνική Θρησκεία. Η γλώσσα δεν σώθηκε από αυτούς. Επί Αλεξάνδρου η Ελληνική γλώσσα ήταν διεθνής. Στην Αλεξάνδρεια ζούσαν 100.000 Εβραίοι οι οποίοι δεν ήξεραν εβραϊκά. Επειδή οι Εβραίοι δεν ήθελαν να τους χάσουν μετέφρασαν την Αγία τους Γραφή στα Ελληνικά (μετάφραση των 70). Η Εκκλησία αναφέρει ότι το έκανε ο θεός επειδή αγαπούσε τους Έλληνες. Γιατί η Εκκλησία δεν αναφέρει το μίσος του θεού εναντίον των Ελλήνων και των Κρητών; Η μετάφραση δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή αλλά η εθνοκτονία αναφέρεται στο κεφ. 9 του Ζαχαρία και εναντίον των Κρητών στο κεφάλαιο 25 του Εζεκιήλ.

Όταν δε οι ορθόδοξοι πατέρες κατέστρεφαν τα ιερά των Ελλήνων και κατεδίωκαν τους Έλληνες και απαγόρευσαν και αυτό το όνομα Έλλην δεν υπήρχαν οι Παπικοί οπότε αυτοί δεν πρόλαβαν να καταστρέψουν τίποτε γιατί τα είχαν καταστρέψει όλα οι ορθόδοξοι.

Όσο για τα χριστιανικά κόμματα που αναφέρεις αγαπητέ Στέργιο, δεν νομίζω να ποντάρεις στο χριστιανικό τους πνεύμα και στο εθνικό τους φρόνημα; Απλά όλοι αυτοί ποντάρουν στο πολύ. Εγώ εάν κάνω ένα κόμμα η Εκκλησία θα με καταδιώξει. Εσένα ως επιφανειακά χριστιανό θα σε στηρίξει. Ρίξε μια ματιά στον Καρατζαφέρη, στον Βελλόπουλο, στον Γεωργιάδη, στον Πλεύρη και στο Μητσοτάκη. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με το λεγόμενο χριστιανικό πνεύμα; Είναι απλά όπως ανάφερα ένα προϊόν που πουλάει όπως και ο αχταρμάς των βιβλίων. Ή ποντάρεις σε 10 εκατομμύρια σαν Ελληνοχριστιανορωμαίος ή σε καμιά 50 ανθρώπους σαν σκέτος Έλληνας.

Ο Σωκράτης το είπε όπως και άλλοι αλλά εννοούσαν πατρίδα «Ελλάδα» ελεύθερη με τα ιερά της , χώρα του Δευκαλίωνα, του Έλληνα, του Περικλή.

Γιατί οι λιτανείες, οι κάρες, οι «θαυματουργιές» εικόνες, τα δάκρυα, τα τίμια ξύλα και όλα αυτά της ορθοδοξίας να είναι καλοδεχούμενα και να μην είναι κάποια σπονδή στους δικούς μας προγόνους ή ένας ναός στους θεούς με τους οποίους μεγαλούργησε η Ελλάδα; Η αρετή δεν μπορεί να βρει μονοπάτι να εισέλθει σε ανθρώπους που δεν τίμησαν ποτέ τους δικούς τους προγόνους. Τι σημαίνει αρετή και σε ποιο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής αναφέρεται αυτή η έννοια; Μόνο με πρότυπα των προγόνων μας θα μπορέσουμε να κάνουμε μια Ελλάδα. Διαφορετικά όπως τα θέλεις αγαπητέ Στέργιο θα έχουμε μια γωνιά με έναν αχταρμά διαφόρων σπερμάτων αλλά όχι ελληνικών και πολύ γρήγορα θα εξαφανιστεί κάθε σχέση με τον ελληνισμό.

Ο αιώνιος εχθρός όπως γράφεις δεν είναι ο Σιωνισμός αλλά οι εφιάλτες που δρουν εντός της χώρας και χρησιμοποιούνται από τους ξένους που τους ονομάζεις εχθρούς. Η Ελλάδα καταστράφηκε όχι από αυτούς αλλά από τους γνωστούς κλέφτες και εμπόρους της κάποτε ελληνικής αίγλης.

Η Ασπίδα της Εθνικής Σωτηρίας είναι το αγκάλιασμα της πατρώας μας ρίζας, η καθιέρωση τιμητικών εκδηλώσεων προς τα κοσμοϊστορικά γεγονότα της χώρας μας. Κάτι που δεν έγινε εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια. Πως μπορούμε να είμαστε Έλληνες όταν δεν έχουμε ουδεμία σχέση με τους προπάτορές μας;

Ή θα ξεσηκωθούμε να αποκτήσομε μια Ελλάδα των μεγάλων προγόνων του Ελληνισμού ή θα αγωνιστούμε να εξασφαλίσουμε το ψωμάκι μας με κάθε αντάλλαγμα βεβηλώνοντας αυτό που καθαρά και ανόθευτα σημαίνει «Ελληνισμός».

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αριστοτέλης Κακογεωργίου για την Ομάδα «Ε» Έψιλον

Αγαπητοί συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Με πόσο ψυχής παρακολουθώ την στείρα διαδικτυακή αντιπαράθεση της οποίας γίνομαι αποδέκτης και προσφεύγοντας σε εσάς τους αντιμαχόμενους περί των θρησκειών αναφωνώ: «Σας ικετεύω σταματήστε, χανόμαστε και οι μόνοι που έχουν κέρδος από την αντιπαράθεση αυτή είναι οι εχθροί της Ελλάδος. Βρίσκω ότι αυτή η ανούσια διαμάχη πάνω από το κεφάλι της διασωληνομένης Πατρίδαs μας, μόνο κακά αποτελέσματα έχει, προς τέρψη όσων απεργάζονται τον αφανισμό του Έθνους των Ελλήνων».

Χιλιάδες ισλαμιστές -λαθρομετανάστες με ι phone και όχι μόνο, Τούρκοι κατάσκοποι και στρατιωτικοί, εκατοντάδες ΜΚΟ και ξένοι πράκτορες έχουν κατακλίσει την επικράτεια .

Αδελφότητες και εκατοντάδες παραθρησκευτικές οργανώσεις μαζί με κόμματα κάθε λογής έχουν εισέρθει στην πολιτική αρένα κατακερματίζοντας την εκλογική βάση.

Οι Φυσιολάτρες δημιούργησαν το κόμμα των Πρασίνων στην Γερμανία που πρωτοστάτησε στον βομβαρδισμό της Σερβίας.

Στην Ελλάδα τα κόμματα των Πρασίνων, το Ποτάμι κλπ δεν είχαν πρόβλημα τα Σκόπια να ονομάζονται Μακεδονία. Σε όλο τον κόσμο τα περισσότερα «Πράσινα» κόμματα συνεργάζονται με τη Νέα Τάξη Πραγμάτων σε πολλά θέματα, αλλά κυρίως στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, που σημαίνει μεγάλη επιβάρυνση των Λαών (700 δις € η επιβάρυνση της Ελλάδος)

Ο Σόρος πίσω από την φιλανθρωπία συνεχίζει την κατάτμηση της εκλογικής βάσης και την δημιουργία μειονοτήτων ενισχύοντας τους Ρομά, τους ομοφυλόφιλους κλπ.

Ο αγνώστου πιστεύω Σώρρας, ο «7ος, κατά φαντασία, πλούσιος άνθρωπος του κόσμου» συναγελάζεται με δύο Ρουμάνους ψευδοαρχιεπισκόπους ενώ παράλληλα συμμετέχει σε αρχαιολατρικές εκδηλώσεις, στο τέλος δε δηλώνει και οπαδός του εωσφόρου.

Φτωχοί συμπατριώτες μας που δεν έχουν να φάνε κοιμούνται σε χάρτινα κουτιά, ενώ οι Λαθρομετανάστες του Αβραμόπουλου λαμβάνουν 440 € επίδομα.

Και η Ελλάδα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού, διασύρεται, χλευάζεται και αργοπεθαίνει, ενώ ο μέγας αρχαιολάτρης Υφυπουργός παιδείας Ζουράρης επιτρέπει την αλλοίωση της γλώσσας και της ιστορίας χαρίζοντας και Ελληνικά Νησιά στους Τούρκους.

Η αρχαιολατρία γίνεται δόλωμα για την διάσπαση των Χριστιανών ώστε να δεχθούν τον Θεό της Νέας Τάξης. Κατ’ επίφαση Πατριωτικά, Χριστιανικά κόμματα παίζουν τον ρόλο του αναχώματος για την σωτηρία των μνημονιακών κόμματων. Ορθώς κάποιος συμπατριώτης παρατήρησε: «γιατί τα βάζετε με την Ορθοδοξία, η οποία στο κάτω-κάτω διατήρησε ως κιβωτός και διέδωσε την Μητρική μας Γλώσσα και δεν τα βάζετε με τον Παπισμό και τον Ιουδαϊσμό, την Νέα Τάξη που μας φέρνει τον Εωσφόρο;»

Οι μεγάλες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας λατρεύουν και είναι υπερήφανες για το αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα.

Έχοντας ως πρόταγμα την μεγίστη ρήση του Σωκράτη: «Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι». (Πλάτωνος Κρίτων, 51α, 51β) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε αντιμαχίες. Οφείλουμε «μόνοι και μετά πολλών» να βρισκόμαστε στις επάλξεις του Έθνους.

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτες ούτε οι μεγάλοι σταυροί ούτε οι σπονδές παράγουν αρετή. Η αγάπη προς τον άνθρωπο, η μεγαλοψυχία, η δικαιοσύνη, η συμμόρφωση με το σοφό αξιακό μας σύστημα μας φέρουν κοντά στην αρετή. Για να επισυμβεί αυτό χρειάζεται πνευματική, ψυχική υπέρβαση, αρετή και τόλμη. Όταν αποβάλουμε το εγώ μας καμιά έλξη δεν μπορεί να κρατήσει τη ψυχή μας στη γη.

Ο αιώνιος εχθρός μας είναι ο αρρωστημένος Σιωνισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί τους δούρειους Ίππους και το άπειρο χρήμα που διαθέτει για να μας διαλύσει. Ελπίζω να μην είσθε ένας εξ αυτών!!!

Σας επισυνάπτω ένα πόνημα που δείχνει την τύχη επιφανών Ελλήνων της Αρχαιότητας και ένα σχόλιο για τον «αρχαιολάτρη» Ζουράρη.

Θα επιθυμούσα να σταματήσω εδώ αυτή τη συζήτηση και ας επανέλθουμε όταν πλέον έχουμε σώσει την Πατρίδα.

Εν τω μεταξύ μπορείτε να συνεισφέρετε σαν μέλη της ΑΣΠΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ώστε όλη αυτή η πνευματική σας δύναμη να διοχετευθεί στην διάδοση της Ελληνικής Γλώσσης, στη δημιουργία ενός μεγάλου προγράμματος για την διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, που να συνδυάζεται με τουρισμό και όχι μόνο.

Επειδή το παρόν έγγραφο έχει πολλά Κbytes θα σας αποστείλω άμεσα ένα σημαντικό έγγραφο, του οποίου οι περισσότεροι εξ υμών έχετε γίνει αποδέκτες, και με το οποίο επιδιώκουμε την ακύρωση όλων των μνημονίων και την δημιουργία μιάς ΑΣΠΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ μέσα από μια νουνεχή Κοινωνία Πολιτών, πέραν από κόμματα και ιδιοτέλεια που θα επαναφέρουν τους θεσμούς στα συνταγματικά τους καθήκοντα.

Με θερμούς Πατριωτικούς χαιρετισμούς

Στέργιος Σμυρλής

Αγαπητέ Πάτερ Ηλία,

Στο κείμενο της απάντησής μου υπάρχουν δύο κοκκινισμένα κομμάτια από το δικό σου κείμενο. Εκεί γίνεται λόγος για την βοήθεια των αγίων και του θεού. Έτσι ο άνθρωπος επαναπαύεται, αχρηστεύει τις δικές του δυνάμεις που είναι οι μοναδικές για να βοηθηθεί και περιμένει την σωτηρία εξ ουρανού. Η εξ ουρανού σωτηρία όμως μέχρι σήμερα απεδείχθη καταστροφική. Κανένας θεός και κανένας άγιος δεν θα μας βγάλει από την κρίση εάν εμείς οι ίδιοι δεν αγωνιστούμε με όλα τα μέσα για να πετάξουμε τους καρκίνους του κοινωνικού και του πολιτικού μας γίγνεσθαι. Δεν βλέπει ο θεός τα χάλια μας ή οι άγιοι; Τι κάνουν, τι περιμένουν; Να πεθάνουμε για να γεμίσουν τον παράδεισο και την κόλαση; Δεν νομίζω να χρειάζονται πελάτες. Γιατί λοιπόν τόσο οι πνευματικοί ηγέτες, όσο και κάποιοι άλλοι «δάσκαλοι», προσπαθούν να καθησυχάζουν τον άνθρωπο, ώστε να μένει νωθρός, άβουλος και δούλος του κάθε θεού ή αγίου ή Ελ ή εξωγήϊνου που θα έρθει από το υπερπέραν να τον σώσει;

Όλοι οι άγιοι, οι πατέρες, η εκκλησία και ο θεός προσπάθησαν να κατακρεουργήσουν την ελευθερία του ανθρώπου. Τον ήθελαν και τον θέλουν εξηρτημένο και κακομοίρη ώστε να μην προβαίνει σε επιβουλές.

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο οποίος δυστυχώς τυγχάνει και προστάτης της Παιδείας λέει στην προς Κορινθίους ομιλία Ι.Θ. σελ. 535

« Αλλά κι αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, χρησιμοποίησε περισσότερο την δουλείαν, δηλαδή να είσαι περισσότερο δούλος. Γιατί όπως δεν ωφελεί η περιτομή ούτε βλάπτει η έλλειψης, έτσι ούτε βλάπτει η δουλεία ούτε ωφελεί η ελευθερία».

Και συνεχίζει ο «μέγας» πατέρας στον κατά Ιουδαίων λόγος Δ. σελίς 195 όπου λέει:

« Κι αν ακόμη φονεύσει κάποιος κατά το θέλημα του θεού, ο φόνος αυτός είναι από κάθε φιλανθρωπία καλύτερος, ενώ αν κάποιος από λύπη δείξει ευσπλαχνία και φιλανθρωπία παρά το θέλημα του θεού θα μπορούσε η φειδώ αυτή να αποβεί πιο μαύρη από οποιοδήποτε φόνο».

Ο Πέτρος Αναγνώστης με την σύμπραξη του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου της Αλεξάνδρειας, της πόλης του Αλεξάνδρου το 415 βασάνισε, έγδαρε με κοχύλια την μεγάλη επιστήμονα Υπατία, την δολοφόνησε, την διαμέλισε και αφού περιέφερε τα μέλη της στην καθαρή για τον χριστιανισμό «ειδωλολατρική πόλη του Αλεξάνδρου, την έκαψαν.

Ο Χρήστος Δημάρης ήθελε να μάθει τον στιγματισμό μου. Μου φάνηκε λίγο περίεργο αλλά του απάντησα. Σήμερα του δίνω μια τεκμηριωμένη απάντηση από πρώτο χέρι και μάλιστα από τον «μέγα» πατέρα Χρυσόστομο ο οποίος χαρακτηρίζει επίσημα του Έλληνες στιγματισμένους.

Δαυλός 217 σελ.13752 τεύχος Α΄Ιανουάριος 2000

«Οι Έλληνες είναι στιγματισμένοι χειρότερα από τους χοίρους που πασαλείβονται με περιττώματα».

Βλέπεις αγαπητέ Πατέρα Ηλία όλα αυτά δεν είναι δημιουργήματα της δικής μου φαντασίας αλλά έργα και λόγια των αγίων και του θεού. Τι μπορώ λοιπόν εγώ σαν άνθρωπος να περιμένω από τέτοιες άξεστες και δολοφονικές φυσιογνωμίες και πως θα μπορούσα να τους έχω πρότυπα για τη ζωή μου. Ο θεός που περιγράφει η αγία Γραφή μου δίνει την προσταγή «Εξολόθρευε».

Κεφάλαιο 23, εδάφ. 26 Δευτερονόμιο

«κανείς δεν είναι σαν το θεό σου Ισραήλ. Έδιωξε αυτός από μπροστά σας τον εχθρό σου και σου έδωσε την προσταγή ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕ»

Οι μεν προτρέπουν να σκοτώνω για να είμαι αρεστός στον θεό. Ο θεός, οι άγιοι αλλά και η εκκλησία με θέλουν δούλο και υποτακτικό ώστε να μην τους δημιουργώ προβλήματα.

Νομίζω είναι καιρός να πάψουν οι άνθρωποι να υπνοβατούν. Το ξέρω ότι αυτό δεν συμφέρει στα πολιτικά και πνευματικά κατεστημένα αφού κρέμονται στο πετσί μας σαν «θεϊκές» βδέλλες με ειδικές ικανότητες ώστε να μην πέφτουν ποτέ όσο αίμα και εάν καταπιούν όπως οι φυσικές βδέλλες που εγκαταλείπουν το θύμα τους όταν χορτάσουν. Σ αυτή την λεπτομέρεια βασίζονται οι αντιρρήσεις μου στα σημεία που σου διευκρίνισα αγαπητέ Πατέρα Ηλία.

Με τέτοια πρότυπα δεν εμψυχώνεται ο κακόμοιρος πολίτης και με την χρήση του καθησυχαστικού χαπάκι «μην στενοχωριέσαι θα σε βοηθήσουν οι άγιοι και ο θεός».

Κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι το γεγονός ότι πολλοί έδειξαν αδυναμία να ακούσουν τις τεκμηριωμένες αλήθειες και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να συμβαδίζει με το διατυμπανιζόμενο χριστιανικό πνεύμα. Ένας χριστιανός σύμφωνα με τις θεωριες και τα λεγόμενα οφείλει να διαθέτει την δύναμη να ακούει και να συζητάει. Δυστυχώς όμως Αγαπητέ Π.Ηλίας από την ανταλαγή των απόψεών μας ξεσκεπάστηκαν ορισμένοι φανατικοί μη ικανοί να ερευνήσουν και να ανεχθούν.

με φιλικούς χαιρετισμούς

Αριστοτέλης Κακογεωργίου

Λέτε: „Η απάντησή μου είναι νομίζω ξεκάθαρη. Δεν συμφώνησα με την επανάπαυση των ανθρώπων στην «βοήθεια» των αγίων όπως ανάφερε ο Πάτερ Ηλίας“.

Δεν μπορώ να θυμάμαι, αν κάπου λέω κάτι τέτοιο. Άλλωστε ιαπ‘ το σύνολο της αρθρογραφίας μου προκύπτει το αντίθετο. Ότι, δηλαδή,πρωταρχικό χρέος του ανθρώπου είναι ο αγώνας και ποτέ η επανάπαυση. Με αυτό όμως δεν έπεται ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες. Σημαίνει ότι, όταν ο άνθρωπος εξαντλήσει τα όρια των δυνατοτήτων του, κατά το „συν Αθηνά και χείρα κίνει“ των αρχαίων, τότε απλώνει το χέρι του και ζητάει τη θεϊκή βοήθεια ή τη βοήθεια των αγίων.

Αν θέλετε να σχηματίσετε πληρέστερη εικόνα μπορείτε να προστρέξετε στο μπλοκ μου: https://papailiasyfantis.wordpress.com

Αγαπητέ Παπά-Ηλία,

Διάβασα με προσοχή τις απόψεις σου και στα περισσότερα σημεία είμαι σύμφωνος μαζί σου. Υπάρχουν όμως και αρκετά σημεία που έχω διαφορετική άποψη και θα ήθελα να μου επιτρέψεις να τις εκφράσω. Ελπίζω να προσπαθήσεις να καταλάβεις το πνεύμα μου και που στηρίζονται οι αντιθέσεις μου. Ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση γιατί μου είσαι πολύ συμπαθής και από την άλλη αντιλαμβάνομαι την δύσκολη θέση σου αφού είσαι ταγμένος σε κάποια οργάνωση «εκκλησία» με την οποία δεν σου επιτρέπεται να έρθεις σε ρήξη και για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατό πιο φρεναρισμένος.

Γράφεις ότι υπάρχουν βιολογικά νεκροί, που είναι διαχρονικά πνευματικά ζωντανοί. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τους αγίους, οι οποίοι σε πάμπολλες περιπτώσεις προσφέρουν στους συνανθρώπους μας τη βοήθειά τους πολύ αποτελεσματικότερα απ’ όσο εμείς οι ζωντανοί.

Γιατί να είναι βιολογικά νεκροί και πνευματικά ζωντανοί οι άγιοι και να μην είναι οι αθάνατοι εκείνοι υπεράνθρωποι (που σημαίνει θεοί), οι οποίοι για την αγάπη προς τους συνανθρώπους τους πάλεψαν με τον χάρο και έδωσαν το πολυτιμότερο αγαθό που είχαν. Δηλαδή αυτή την ίδια τη ζωή τους που αυτό σημαίνει ότι ξεπέρασαν και τους θεούς αφού οι θεοί ως αθάνατοι δεν έχουβν καμιά δυνατότητα να προβούν σε μια τέτοια θυσία. Δεν ζούν σήμερα οι ήρωες της Μάχης των Θερμοπυλών; Δεν ζουν οι ήρωες της Μάχης του Μαραθώνα; Δεν ζουν οι ήρωες της Μάχης της Σαλαμίνας; Δεν ζουν σήμερα οι ήρως της Μάχης των Πλαταιών, του Αρτεμισίου, της Πύδνας, των Γαυγαμήλων, της Ισσού, του Γρανικού, του Υδάσπη και πολλών άλλων;

Ο Αμερικανός συγγραφέας ο Χέρμαν Μέλβιλ που έζησε το 1819 μέχρι το 1891 σε ένα διάσημο έργο του Μόμπυ Ντίκ, γράφει μια φράση υπό τύπο ερώτησης. «Γιατί να μην είναι δυνατόν να ζήσει ένας άνθρωπος περισσότερο απ’ όσο μπορεί να ζήσει ο θεός του;». Και διευκρινίζει με την απάντησή του. Ο θεός του Αλεξάνδρου ο Άμμων-Δίας δεν ζει πλέον ενώ ο Αλέξανδρος ζει μέχρι σήμερα απολαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο από την αθανασία.

Να λοιπόν που ο Αλέξανδρος σε αθανασία ξεπέρασε τον ίδιο τον θεό του.

Όλοι αυτοί που ανάφερα δεν έζησαν πολλά χρόνια. Η κακή τους μοίρα τους έκοψε το νήμα της ζωής. Όμως τα λίγα χρόνια που έζησαν ήταν τα πλέον ποιοτικά που ούτε θεός, ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί να φθάσει την ποιότητα που είχε η ολιγόχρονη ζωή τους αλλά και η σωτήρια προσφορά τους προς την ανθρωπότητα. Εάν αυτοί επέλεγαν τον θάνατο που επέλεξαν πολλοί άγιοι, τότε η ανθρωπότητα σήμερα και μάλιστα η Ευρώπη θα είχα πολύ διαφορετική τύχη. Αυτοί αποφάσισαν να αγωνιστούν μέχρι θανάτου αλλά παίρνοντας μαζί τους όσους πιο πολλούς μπορούσαν από από εκείνους που απειλούσαν τις ζωές των συνανθρώπων τους και απειλούσαν να ατιμάσουν τα ιερά των προγόνων τους. Αγωνίστηκαν λοιπόν να πεθάνουν ένδοξα, όχι για το χρήμα, όχι για κάποια θέση, όχι για την παραδείσια αποκατάσταση αλλά μόνο για την αγάπη προς την πατρίδα, προς τα ιερά τους και προς τους συνανθρώπους τους.

Εάν αυτές οι θυσίες δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους για να αντισταθούν έναντι της μαφίας των πνευματικών και πολιτικών φατριών, τότε πως θα μπορέσει να τους εμπνεύσει και να τους βοηθήσει ένας άγιος όπως ο άγιος και «μέγας» Κωνσταντίνος, ή ο Θεοδόσιος, ή ο Ιουστινιανός ή ο Κύριλλος της Αλεξάνδρειας; Αυτοί που αναφέρω υπήρξαν οι μεγαλύτεροι φονιάδες και διώκτες του Ελληνισμού. Αυτοί με την συνεργασία των τριών Ιεραρχών έδωσαν την χαριστική βολή στο υπέρτατο Ελληνικό πνεύμα. Και όλοι μαζί εμπνεύστηκαν σίγουρα από το « άγιο» πνεύμα να κατασκευάσουν τον περιβόητο Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Ψάξε Πάτερ-Ηλία να βρεις κανένα ψεγάδι αυτού του πολιτισμού.

Πως είναι δυνατόν να νοθέψει κανείς ένα πανάκριβο κρασί 200 ετών με άνα φθηνιάρικο 10 ημερών που πουλιέται στα πεζοδρόμια; Το ελληνικό πνεύμα δεν νοθεύεται. Ο Έλληνας που διέπεται από αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να έχει ψυχή η οποία περιέχει λίγο απ’ όλα. Ή είσαι Έλληνας απόγονος του Δευκαλίωνα, του Έλληνα, του Αλεξάνδρου ή είσαι Χριστιανός απόγονος του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Πως είναι δυνατόν να είσαι επίσημα στα χαρτιά σπέρμα του Χαλδαίου Αβραάμ και συγχρόνως να θέλεις να εκμεταλλεύεσαι την αίγλη και την δόξα κάποιων τους οποίους ουδέποτε αναγνώρισες επίσημα και ουδέποτε τίμησες;

Το ξέρω ότι κάποιο γελούν. Γι’ αυτό αναγκάζομαι να αναφέρω για ακόμα μια φορά τις αποδείξεις για ότι αναφέρω:

Στο κεφάλαιο 3 κατά Γαλάτες επιστολή, λέει ο Απόστολος Παύλος:

«Είστε δε τέκνα Χριστού αφού βαφτιστήκατε. Ει τέκνα Χριστού εστέ, τότε σπέρμα Αβράαμ εστέ και κληρονόμοι της ζωής όπως υποσχέθηκε ο Γιαχβέ.»

Το Ελληνικό έθνος δεν έχει την ύπαρξή του στο σπέρμα του Αβραάμ αλλά στο σπέρμα του Δευκαλίωνα, του Έλληνα και της Ορσηϊδας, στον Δώρο, στον Αχαιό, στον Ίωνα και στον Αιτωλό.

Σε κάθε γάμο δε οι Ιερείς της ορθοδοξίας εύχονται να μεγαλουργήσει ο άνδρας σαν τον Αβραάμ και η νύφη όπως η Σάρρα.

Και στον θάνατο στέλνουν την ψυχή του νεκρού στους κόλπους του Αβραάμ με το «ανάπαυσον τον δούλο σου κύριε εν κόλποις Αβραάμ».

Δεν γνωρίζουν οι σημερινοί Έλληνες τι σημαίνουν όλα αυτά. Τα δέχονται παθητικά όπως και το τροπάριο «των ενδόξων προπατόρων ημών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ.

Η μόνη διέξοδος, για να γραφτεί ο επίλογος της δολοφονικής σε βάρος μας «μνημονιάδας» μας λέει το Ευαγγέλιο είναι να μην αρκεστούμε στις κούφιες και ανούσιες ευχές αλλά να χρησιμοποιήσουμε το κλειδί της ποιότητας του χρόνου, που είναι η αγάπη: Στην κάθετη αλλά και οριζόντια διάστασή της. Δηλαδή προς το Θεό και τους συνανθρώπους μας. Όπως έπραξαν οι άγιοι. Σε αντίθεση με κάποιους πολιτικούς, που, ενώ υποκρίνονται ότι αγαπούν το Θεό, τα έργα τους αποδεικνύουν ότι μισούν θανάσιμα Θεό και ανθρώπους.

Εδώ αγαπητέ Πάτερ Ηλία κάνεις λόγο για αγάπη προς τον θεό. Η αγάπη προς τον θεό όπως διδάσκει ο χριστιανισμός είναι να τους αγκαλιάσουμε και να τους στηρίξουμε. Η τακτική αυτή δεν έχει σχέση με το ελληνικό πνεύμα. Την αγάπη την δίδαξαν οι Έλληνες και πρώτος ο Προμηθέας, ο οποίος υπεραγάπησε τους ανθρώπους, τους προσέφερε τα πάντα και αγωνιζόμενος κατέληξε σταυρωμένος στα βράχια του Καυκάσου χωρίς όμως να το βάλει κάτω και χωρίς να σκύψει το κεφάλι μπροστά στις απαιτήσεις της εξουσίας. Έτσι στέλνει μήνυμα στον Δία μέσω του Ερμή λέγοντας: «Κάλλιο εδώ δεμένος παρά δούλος και θεληματάρης σαν εσένα υπηρέτη Ερμή στο θεός πατέρα Δία». Αυτό είναι έργο του Αισχύλου που γράφτηκε 700 χρόνια πριν γίνει εισαγωγή της αγάπης από τον «περιούσιο» λαό των Εβραίων. Ο Αισχύλος ήθελα να περάσει το μήνυμα στην ανθρωπότητα ότι μάχη εναντίον των σάπιων ηγετών της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας οφείλει να είναι σκληρός. Στο Ελληνικό πνεύμα δεν υπάρχει το «αγάπα τον εχθρό σου σαν τον εαυτό σου» γιατί είναι ουτοπία. Κανένας χριστιανός δεν αγάπησε τον εχθρό του. Οι άγιοι που ανάφερα κατακρεούργησαν όχι τους εχθρούς τους μόνο αλλά και τους διαφορετικά σκεπτόμενους. Οι Έλληνες δεν είδαν τον χριστιανισμό ως εχθρό αλλά ο χριστιανισμός είδε τον Ελληνισμό ως μεγάλο εχθρό και σύμφωνα με την εντολή αυτού του θεού που μας έφεραν εξαφάνισαν τον Ελληνισμό εκ θεμελίων και διέγραψαν δια παντός και το όνομα «Έλλην». Και αυτό το μεγάλο έγκλημα που διέπραξαν οι κορυφαίοι ηγέτες της Ελλάδας, δεν θα το συγχωρούσε ποτέ ο Αλέξανδρος ο οποίος φώναξε στον Δαρείο μόλις πέρασε τον Ελλήσποντο:

«Τρέμε Δαρείε και υποκλίσου υποτελικά στην βούληση των Ελληνικών θεών. Και μην ξεχνάς ότι ποτέ δεν θα συγχωρήσω αυτούς που ατίμασαν τα ιερά των προγόνων μου, ούτε ακόμα και εάν μετανοήσουν».

Που να ήξερε αυτός ο εκ των πράξεών του αναγορευθείς θεός, ότι κάποιοι βέβηλοι δήθεν απόγονοί του θα τον άλλαζαν με κάποιον εκ του Ισραήλ εισαγόμενο Εβραίο και θα εξαφάνιζαν ότι είχε σχέση με το υπεράνθρωπο έργο του αλλά θα του άλλαζαν ακόμα και αυτό το όνομα «Έλλην» που είχε αγαπήσει και καθιερώσει διεθνώς.

Αυτοί οι κλέφτες έχουν ένα δικτάτορα θεό και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο θεός που μας έφερε η Εκκλησία. Ο θεός των Εβραίων, του Μωϋσή, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τι αγάπη μπορείς να περιμένεις ή να δώσεις σε έναν θεό που είναι κοσμημένος με όλα τα εγκλήματα της οικουμένης όπως αποδεικνύεται από τα ακόλουθα κεφάλαια του θεόπνευστου βιβλίου της Εκκλησίας. Είναι ντροπή Πάτερ Ηλίας να έχει η Εκκλησία το θράσος να μιλάει για έναν «πανάγαθο» θεό την στιγμή που το ίδιο το δικό του βιβλίο τον περιγράφει, ως φονιά, σφαγέα και ότι άλλο κακό μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.

Kεφ. 9 εδάφιο 13 Ζαχαρίας

«Θα χρησιμοποιήσω τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου, τους άνδρες του Εφραίμ για βέλη και τους άνδρες της Σιών σαν ξίφος, που εγώ ο θεός σαν ήρωας το υψώνω εναντίον των Ελλήνων»

Εδάφιο 15

«….Τα λιθάρια θα κοκκινίσουν απ το αίμα τους, όπως τα ραντιστήρια κι όπως τα κέρατα του θυσιαστηρίου.»

Κεφάλαιο 25 εδάφιο 16-17 Ιεζεκιήλ

« Θα εξολοθρεύσω τους Κρήτες, θα εξαφανίσω το υπόλοιπο του παραλιακού αυτού λαού. Θα τους εκδικηθώ με αυστηρές τιμωρίες και τότε θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός»

Κεφάλαιο 47, εδάφιο 3,4 Ιερεμίας

« Έρχεται η μέρα της καταστροφής όλων των Φιλισταίων (Κρητών) . Κανένας δεν θα μείνει για να βοηθήσει την Τύρο και την Σιδώνα, γιατί ο Θεός θα καταστρέψει τους Φιλισταίους, θα εξολοθρεύσει από της Κρήτης το νησί όσους θα έχουν επιζήσει»

Κεφ. 33, εδαφ. 26 Δευτερονόμιον

« Κανείς δεν είναι σαν το θεό σου Ισραήλ.. έδιωξε αυτός από μπροστά σου τον εχθρό σου έδωσε την προσταγή ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕ»

Κεφ. 48 εδάφ. 10 Ιερεμίας

« Καταραμένος είναι εκείνος που με το ξίφος του θα αποφύγει να χύσει αίμα».

Κεφ 12 εδαφ. 11,12 Έξοδος

«Αυτή θα είναι η γιορτή του «Πάσχα» για να τιμήσετε εμένα τον Θεό.

«Κι εγώ (ο Θεός), τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα, τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων. Εγώ ο ίδιος ο Θεός θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σ’ όλους τους Θεούς της Αιγύπτου».

Κεφ 11, εδάφ 5, «Έξοδος»:

« ………Θα γίνει τόσος μεγάλος θρήνος σ’ ολόκληρη την Αίγυπτο, που όμοιός του δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν, ούτε και πρόκειται να γίνει στο μέλλον».

Κεφάλαιο 26 εδάφιο 3 και 4 Ιεζεκιήλ

« Είμαι εναντίον σου, Τύρος, και θα ξεσηκώσω εναντίον σου έθνη πολλά…Εγώ θα σαρώσω τα ερείπιά σου και το χώμα σου και θα σε αφήσω βράχο γυμνό…. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός, θα το πραγματοποιήσω.»

Κεφάλαιο 24 εδάφιο 8 Ιεζεκιήλ

«Κι εγώ ο Θεός αφήνω το αίμα εκεί για να το βλέπω, πάνω στο βράχο το γυμνό, για να φουντώνει την οργή μου και να γυρεύει εκδίκηση.»

Κεφάλαιο 12 εδάφιο 47 Ιεζεκιήλ

«…ο όχλος θα λιθοβολήσει και θα κατασφάξει την Οολιβά και την Οολά, θα κατασφάξουν τα κορίτσια και τα αγόρια τους και θα κάψουν τα σπίτια τους επειδή λάτρεψαν τα είδωλα»

Κεφάλαιο 13 εδάφιο 2 και 3 Ιεζεκιήλ

«Εγώ ο θεός του σύμπαντος, θα εξαλείψω τα είδωλα από τη χώρα ώστε να μην θυμούνται πια ούτε τα ονόματά τους.

Ακόμα θα εξαφανίσω από τη χώρα όλους τους προφήτες. Κι αν κανείς παρόλα αυτά παρουσιαστεί ως προφήτης, τότε οι ίδιοι οι γονείς του θα τον θανατώσουν με ξίφος.»

Κεφάλαιο 12 εδάφιο 9 Ιεζεκιήλ

«Θα επέμβω και θα καταστρέψω όλα τα έθνη που έρχονται να επιτεθούν στην Ιερουσαλήμ»

Κεφάλ.21 εδάφ.15α-16

«Το ξίφος είναι ακονισμένο και γυαλισμένο για να δοθεί στο χέρι του σφαγέα θεού»

Κεφάλαιο 4 εδάφιο 17 Ιωήλ

« …. Θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο θεός σας, που κατοικώ στη Σιών, στο άγιό μου βουνό»

Στο ίδιο κεφάλαιο εδάφιο 16

«Σαν βρυχηθμός του λιονταριού απ το όρος της Σιών ακούγεται η φωνή του κυρίου και σαν βροντή απ’ την Ιερουσαλήμ δονείται ο ουρανός και η γή …κι όλος αυτός ο θόρυβος για να εκδικηθεί τους εχθρούς του λαού του, που τους έφερε στην κοιλάδα του Ιωσαφατ σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 εδάφιο 1…..Ιωήλ»

Στο ίδιο κεφάλαιο εδάφιο 6

« Κι όσο για το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, στους Έλληνες τους ξεπουλήσατε…Εγώ όμως θα τους ξεσηκώσω απ τον τόπο όπου τους ξεπουλήσατε και θα σας ανταποδώσω το κακό. Τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στους απογόνους του Ιούδα θα πουλήσω, κι αυτοί θα τους ξαναπουλήσουν στους Σαβαίους. Εγώ ο θεός σας το επιβεβαιώνω»

Κεφάλαιο 11 εδάφιο 11

«Ο θεός παρέδωσε την Ασώρ και διέταξε να κατασφάξουν τους κατοίκους. Κανένα πλάσμα να μην μείνει ζωντανό και η πόλη έγινε στάχτη.»

Κεφάλαιο 19 εδάφιο 35 Β Βασιλέων

«Τη νύχτα εκείνη, βγήκε στο στρατόπεδο των Ασυρίων ο άγγελος του Κυρίου και θανάτωσε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες άνδρες»

Κεφάλαιο 7 εδάφιο 24 Δευτερονόμιον

« Εγώ ο θεός σας, θα σας παραδώσω στην εξουσία σας τους βασιλιάδες των εθνών και θα εξαφανίσετε τα ονόματά τους από την οικουμένη, θα τους εξοντώσετε όλους»

Κεφάλαιο 6, εδάφιο 21 Ι.Ν

«Κάθε τι που υπήρχε στην πόλη Ιεριχώ, άνδρες και γυναίκες, νέοι, γέροι, βόδια, πρόβατα και γαϊδούρια, όλα παραδόθηκαν στη σφαγή»

Κεφάλαιο 6, εδάφιο 26, 27, ΙΝ

«Καταραμένος να είναι από τον θεό ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να ξαναχτίσει αυτή την πόλη, με τίμημα το γιο του, τον πρωτότοκο ως θεμέλια και τις πύλες της το νεότερο γιο»

Κεφάλαιο 20 εδάφιο 12 Δευτερονόμιον

«…τότε κατασφάξετε όλους τους άνδρες της. Τις γυναίκες και τα παιδιά, τα ζώα και όλα τα λάφυρα να τα πάρετε δικά σας»

Κεφάλαιο 17 εδάφιο 5 Δευτερονόμιον

«Αν ένας άνδρας ή γυναίκα λατρεύει άλλους θεούς, τότε βγάλτε έξω απ’ τις πύλες της πόλης τον άνδρα ή τη γυναίκα και θανατώστε τους με λιθοβολισμό»

Κεφάλαιο 13 εδάφιο 16 Δευτερονόμιον

«Αν σε μια πόλη λατρεύουν οι άνθρωποι άλλους θεούς τότε πρέπει να σφάξετε αλύπητα τους κατοίκους εκείνης της πόλης καθώς και τα ζώα της. Θα καταστρέψετε την πόλη και θα κάψετε τα πάντα ως ολοκαύτωμα στον Κύριο το Θεό της»

Κεφάλαιο 13 εδάφιο 6 Δευτερονόμιον

« Ο προφήτης που μιλάει για είδωλα πρέπει να θανατωθεί»

Κεφάλαιο 13 εδάφιο 7 –10 Δευτερονόμιον

« Αν ακόμη κι ο αδερφός σας, η μάνα σας ή ο γιος σας ή η κόρη σας ή η γυναίκα του φίλου σας λατρεύουν άλλο θεό, μην υποχωρήσετε και μη λυπηθείτε ούτε να τον καλύψετε, αλλά να τους θανατώσετε με λιθοβολισμό»

Κεφάλαιο 12 εδάφιο 29 Δευτερονόμιον

« Ο Κύριος, ο Θεός σας, θα εξολοθρεύσει στο πέρασμά σας, τα έθνη που είναι εγκατεστημένα στη χώρα που πάτε να κυριεύσετε και να εγκατασταθείτε εσείς σ’ αυτήν»

Κεφάλαιο 7 εδάφιο 1 και 2 Δευτερονόμιον

«Στη χώρα που πάτε να κατακτήσετε, θα διώξετε στο πέρασμά σας τους Χετταίους , τους Γεργεσαίους , τους Αμορραίους , τους Χαναναίους , τους Φερεζαίους , τους Ευαίους και τους Ιεβουκαίους . Όλα αυτά τα έθνη θα τα παραδώσει ο θεός σας στην εξουσία σας για να τους νικήσετε και να τους εξοντώσετε πλήρως »

Κεφάλαιο 5 εδάφιο 9 Δευτερονόμιον « Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται τιμωρώ τα παιδιά ακόμη κι ως την τρίτη και τέταρτη γενιά.

Κεφάλαιο 34 εδάφιο 14 έξοδος

«Τ’όνομά μου είναι θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα»

Κεφάλαιο 22 εδάφιο 19 έξοδος

« Οποίος θυσιάζει σε άλλους θεούς εκτός από τον Κύριο και μόνο θα τιμωρείται με θάνατο»

κεφ. 7 εδάφ. 5 Δευτερονόμιο

«Θα συντρίψετε τις πέτρινες στήλες, θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Θα κάψετε τα είδωλά τους»

στο ίδιο σεφ. Εδάφ. 10

«… αλλά τιμωρεί με καταστροφή χωρίς καμιά καθυστέρηση αυτούς που τον μισούν»

κεφ. 12 εδάφ. 3 δευτερονόμιον.

«.. κομματιάσετε τα είδωλά των θεών τους και να εξαφανίσετε τα ονόματά τους».

Τα ανάφερα όλα αυτά παρότι δεν είχα τόσο χρόνο, αλλά κάποτε θα πρέπει η Εκκλησία να σκεφτεί λογικά και έντιμα. Δεν μπορεί να λανσάρει αυτόν τον θεό όπως τον περιγράφουν τα άγια βιβλία και να προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι πανάγαθος και θεός της αγάπης. Είναι ντροπή να θεωρεί η Εκκλησία τους πιστούς όχι πρόβατα αλλά τούβλα. Όποιος νομίζει ότι αδικείται έχει το ελεύθερο να μας εξηγήσει τι σημαίνουν όλες αυτές οι αισχρότητες που γίνονται από τον ίδιο τον θεό. Δεν γέννησα εγώ αυτές της συκοφαντίες αλλά αυτοί που κατασκεύασαν όλο αυτό το θεϊκό φάντασμα. Και μόνο όλα αυτά τα κεφάλαια που είναι ένα πολύ μικρό μέρος αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα δημιούργημα ή σύμβολο κατάκτησης της ανθρωπότητας από την απαρτία των κατασκευαστών. Ένας και μόνος θεός= Μονοκρατορία=παγκοσμιοποίηση με έναν ηγέτη που θα καθορίσει ο θεός Γιαχβέ σαν τα μούτρα του. Όλα σε ένα. Ένα χρήμα, μία Τράπεζα, ένα έθνος, μία γλώσσα. Έτσι θα υπάρχει έλεγχος και θα εξοντώνεται όποιος λατρεύει άλλον θεός-κυβερνήτη. Δικαίωμα ευημερίας έχουν μόνο οι «περιούσιοι» όπως οι Εβραίοι και όχι οι καταραμένοι όπως οι Έλληνες.

Αριστοτέλης Κακογεωργίου

Από την Ομάδα «Ε» της Ελληνικής Διονυσιακής και Αλεξανδρινής Θρησκείας.

το κλειδί του χρόνου

Aυτές τις μέρες ανταλλάσσουμε ευχές για τις γιορτές και τον καινούργιο χρόνο. Και καλά κάνουμε. Γιατί οι ευχές έχουν ευεργετική επίδραση στη ζωή μας. Όπως βέβαια και οι κατάρες έχουν αρνητική. Όμως η πορεία του χρόνου δεν προσδιορίζεται απ’ τις ευχές με κάποιο μαγικό τρόπο. Εξαρτάται πάντα και από τον τρόπο που εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο. Απ’ τα κλειδιά που θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ξεκλειδώνουμε κάθε στιγμή του χρόνου, για να φτάσουμε στην επίλυση των προβλημάτων μας.

Οι διανοητές, στην προκειμένη περίπτωση,διακρίνουν το χρόνο σε χρονολογικό και υπαρξιακό: Χρονολογικός είναι ο χρόνος, που κυλά αδυσώπητος, για να καταστρέφει και να δημιουργεί. Που απ’ την παιδική ηλικία, μας οδηγεί στην εφηβεία και ύστερα στην ενηλικίωση, για να μας πετάξει στην εσχατιά των γηρατειών. Απ’ όπου βλέπουμε την περασμένη μας ζωή, που δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε, αλλά και το επερχόμενο τέλος, που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε.

Παράλληλα με τον χρονολογικό ζούμε, όπως προαναφέραμε, και τον υπαρξιακό μας χρόνοΟ οποίος όμως δεν έχει την ακαμψία του χρονολογικού. Αφού αυξομειώνεται ανάλογα με τις περιστάσεις. Έτσι ώστε άλλοτε να επιμηκύνεται κι άλλοτε να συμπυκνώνεται. Κι άλλοτε σε περιπτώσεις έντονα φορτισμένες από χαρά ή αγωνία να σταματά. Κάποια παραδείγματα: Ο Ντοστογιέφσκι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Πριν την εκτέλεση του έδωσαν περιθώριο τρία λεπτά. Εκ των οποίων το ένα το αφιέρωσε στα αγαπημένα του πρόσωπα, το άλλο στην προσωπική του ζωή και το τρίτο, προκειμένου να ρίξει μια τελευταία ματιά στον περίγυρα κόσμο. Και πάνω στη στιγμή, που θα εκπυρσοκροτούσαν τα όπλα, ήρθε η χάρη από τον Τσάρο. Οπότε και κατάλαβε πόσο μεγάλος είναι ο χρόνος της ζωής μας, όσο κι αν φαίνεται μικρός.Αλλά και ο Αϊνστάιν μας μιλάει για τη σχετικότητα του χρόνου. Χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα: Αν, μας λέει, είμαστε με μια δυσάρεστη συντροφιά ο ελάχιστος χρόνος θα μας φανεί πολύς, ενώ, αν έχουμε μια ευχάριστη παρέα ο πολύς θα μας φανεί ελάχιστος.

Μία απ’ τις πτυχές της σχετικότητας του χρόνου είναι και η πάλη μεταξύ των γενεών. Δεδομένου ότι η παλιά γενιά κατηγορεί τους νέους για επιπολαιότητα, ενώ οι νέοι τους γέροντες για σκουριασμένες αντιλήψεις. Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν νέοι, που έχουν μεγαλύτερη ωριμότητα από πολλούς μεγάλους και μεγάλοι με πνευματικό σφρίγος ανώτερο πολλών νέων.Μια άλλη πτυχή της σχετικότητας του χρόνου είναι η κάθετη τομή ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Που κάνει εμάς τους ζωντανούς να αισθανόμαστε υπεροχή έναντι των νεκρών, τους οποίους θρηνούμε όχι μόνο γιατί τους αποχωριζόμαστε, αλλά και γιατί παύουν να χαίρονται, όπως εμείς, τη ζωή.

Και όμως η χριστιανική μας πίστη αναποδογυρίζει την αντίληψη αυτή. Και μας μιλάει για κάποιους, που μπορεί βιολογικά να είναι ζωντανοί αλλά πνευματικά νεκροί ή που κοιμούνται ξυπνητοί. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με κάποιους πολιτικούς. Που πριν καν περάσουν δυο χρόνια, αφότου ο λαός τους έβαλε στην αντιπολίτευση, έχουν ξεχάσει τα όσα έκαναν για κάπου σαράντα χρόνια. Για να μας θυμίζουν τους «υπνοβάτες» του Ηράκλειτου. Οι οποίοι, όταν υπνοβατούν δεν θυμούνται όσα έκαναν, όταν ήταν ξυπνητοί και όταν ξυπνήσουν ξεχνούν τα όσα έκαναν, όταν υπνοβατούσαν. Ξεχνούν, δηλαδή, οι πολιτικοί πώς κατάκλεβαν και καταλήστευαν το λαό, προκειμένου να τον φέρουν στην τωρινή αξιοθρήνητη κατάσταση. Έτσι ώστε να ζητιανεύει το έλεος του Σόιμπλε και του Νταϊσελμπλούμ και της Λαγκάρντ, προκειμένου ν’ ανοίξουν τους κρουνούς της τοκογλυφικής «τους ευσπλαχνίας», για να επιβιώσουμε. Κι εντούτοις βλέπουν στην ούγια του έπους της «μνημονιάδας» μόνο τα ονόματα των σημερινών κυβερνώντων αλλά πουθενά τα δικά τους. Παρότι είναι, είτε ως φυσικοί είτε ως ηθικοί αυτουργοί, οι συγγραφείς στη συντριπτική πλειονότητα των μέχρι τούδε και όσων θα επακολουθήσουν ραψωδιών και τραγωδιών.

Όμως σε αντίθεση με τους βιολογικά ζωντανούς, που είναι πνευματικά νεκροί,, υπάρχουν και οι βιολογικά νεκροί, που είναι διαχρονικά πνευματικά ζωντανοί. Παρότι μπορεί να φύγανε απ’ τη ζωή, ακόμη και πριν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τους αγίους, οι οποίοι σε πάμπολλες περιπτώσεις προσφέρουν στους συνανθρώπους μας τη βοήθειά τους πολύ αποτελεσματικότερα απ’ όσο εμείς οι ζωντανοί.

Που, σε τελική ανάλυση, σημαίνει ότι ο χρόνος, στην υπαρξιακή του διάσταση, δεν είναι θέμα ποσότητας αλλά ποιότητας. Και πως το να ευχόμαστε τα «χρόνια πολλά» δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί, αν συνεχίσουμε ν’ ακολουθούμε τους κλέφτες και απατεώνες πολιτικούς μας, που γράφουν μνημονιακές ραψωδίες και τραγωδίες, των οποίων μάλιστα αποποιούνται την πατρότητα, τα χρόνια μας, όσο πολλά κι αν είναι, θα είναι μαύρα και άραχλα.

Η μόνη διέξοδος, για να γραφτεί ο επίλογος της δολοφονικής σε βάρος μας «μνημονιάδας» μας λέει το Ευαγγέλιο είναι να μην αρκεστούμε στις κούφιες και ανούσιες ευχές αλλά να χρησιμοποιήσουμε το κλειδί της ποιότητας του χρόνου, που είναι η αγάπη: Στην κάθετη αλλά και οριζόντια διάστασή της. Δηλαδή προς το Θεό και τους συνανθρώπους μας. Όπως έπραξαν οι άγιοι. Σε αντίθεση με κάποιους πολιτικούς, που, ενώ υποκρίνονται ότι αγαπούν το Θεό, τα έργα τους αποδεικνύουν ότι μισούν θανάσιμα Θεό και ανθρώπους. Αφού έστειλαν εκατομμύρια στην ανεργία και πολλές χιλιάδες ξεσπίτωσαν. Και συνεχίζουν συστηματικά και αδιάκοπα να δολοφονούν εμάς αι την πατρίδα μας. Γεγονός που σύμφωνα με τον Αδελφόθεο Ιάκωβο αποδεικνύει ότι είναι ψεύτες και απατεώνες, πράγμα που άλλωστε επιβεβαιώνεται απ’ τη συνολικό τους βίο και την πολιτεία…

