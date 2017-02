Ελλάδα: η πλουσιότερη χώρα τoυ κόσμου!

Γιατι χτυπάνε την Ελλάδα; Διαβάστε ένα κείμενο-γροθιά-Διαδώστε το ώστε να διαβαστεί από όλους τους Έλληνες!

Η Ελλάς μπορεί να είναι αυτόνομη

Του Γεώργιου Καρδαμίστη- Υποστράτηγου ε.α

Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό να ξυπνήσει τον μέσο Έλληνα, για να καταλάβει ότι η Ελλάδα μπορεί και μόνη της να διαπρέψει.

Τον τελευταίο καιρό,μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας έχει «φτωχοποιηθεί» λόγω των μνημονίων που μας επέβαλαν,οι δήθεν φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι και όσο περνάει ο καιρός το ποσοστό αυτό αυξάνεται.

Από τις αρχές του 2017 έχουν αρχίσει δημοσιεύματα στον τύπο,στην τηλεόραση,στο ραδιόφωνο, κλπ, ότι πολύ σύντομα θα μας «κουρέψουν» τις τραπεζιτικές μας καταθέσεις και ότι θα φύγουμε από την ζώνη του ΕΥΡΩ και θα επανέλθουμε στην παλαιό μας νόμισμα, την Δραχμή.

Επίσης ο ξένος τύπος και διαφορα ξένα οικονομικά Ινστιτούτα, πιστεύουν ότι η επιστροφή στην δραχμή, είναι η μοναδική λύση στο αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Μάλιστα στο ετήσιο συλλεκτικό τεύχος του έγκριτου Βρετανικού περιοδικού The Economist » The World in 2017″ ( Ο κόσμος το 2017), υπάρχει η πρόβλεψη ότι, η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το ευρώ μέσα στο 2017.

Ολα αυτά λοιπόν που προανέφερα έχουν κάνει τους Έλληνες να ανησυχούν και να πιστεύουν ότι «έρχεται η πλήρης καταστροφή χώρας μας» και ότι η οικονομία μας θα βαλτώσει και θα πεινάσουμε.

Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν γνωρίζει ότι στην κυριολεξία καθόμαστε πάνω σε ένα χρυσωρυχείο,το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις και ορισμένα διεθνή λόμπι,με την συνεργασία «ελληνοφώνων» κυβερνώντων, από συστάσεως του Ελληνικού κράτους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, μας το αποκρύπτουν.

Στο βυθό όλων των θαλασσών μας (Αιγαίο, Ιόνιο, Κρητικό πέλαγος) βρίσκονται τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ολόκληρη την Ευρώπη, κλπ.

Το υπέδαφος κρύβει τεράστιες ποσότητες ορυκτών, μερικά από τα οποία είναι πρώτα σε αποθέματα στον κόσμο (Λιγνίτης, Αλουμίνιο, Βωξίτης, Μαγγάνιο), καθώς επίσης Ουράνιο, Οσμιο, Χρυσος και πάρα πολλά άλλα ανεκτιμήτου αξίας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι «ελληνόφωνες»κυβερνήτες μας κατ΄εντολήν ξένων μας αποκρύβουν τα περισσότερα εξ αυτών.

Εκτός των παραπάνω, η Ελλάδα είναι το σημαντικότερο και στρατηγικότερο σημείο του πλανήτη, γιατί βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Με όλον λοιπόν αυτό τον πλούτο που διαθέτει η χώρα μας μπορεί να έχει «Πρωτογενή Παραγωγή», με αποτέλεσμα να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η πρόοδος, η ευημερία και ευδαιμονία του Ελληνικού λαού. Δυστυχώς όμως… κάποιοι «δυτικοί» δήθεν φίλοι μας, μας το αποτρέπουν με διάφορα τεχνάσματα, προς όφελος των ιδίων.

Θα αναφέρω τρία παραδείγματα, που αναφέρονται στην «Πρωτογενή Παραγωγή»της χώρα μας.

1. Ο γνωστός σε όλους μας, Αριστοτέλης Ωνάσης έχοντας μεγαλουργήσει στην Αμερική, που πήγε εκεί σαν πρόσφυγας από την Σμύρνη, κατάφερε να γίνει παράγοντας, εκτός από ζάμπλουτος. Στο μυαλό του πάντα είχε την πατρίδα του και ήθελε να την δει να γίνεται μεγάλη. Τα σχέδια του ήταν μεγαλεπήβολα για την ανάπτυξη της.

Ετσι λοιπόν σύστησε μια ομάδα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την οποία θα ξεκινούσε μια νέα εποχή. Σε μια συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ένας εξαίρετος επιστήμονας-εφευρέτης, ο Γεώργιος Γκιόλβας (μηχανολόγος και πυρηνικός φυσικός), ένας καπετάνιος από την Χίο, ο Σταυρινούδης και ένας μηχανικός από την Κρήτη, ο Μαθουδάκης και από την Αμερική ένας ειδικός συνεργάτης του σε θέματα βιομηχανικής κατασκοπείας, καθώς και ένας Ιταλός συγγραφέας, μεταξύ των άλλων, ο Ωνάσης τους ανέφερε τα εξής:

«Η Ελλαδίτσα μας δεν μπορεί πλέον να είναι μέσα στην μιζέρια, πρέπει να πάει ψηλά, θα είμαι σύντομος γιατί έχω πολύ δουλειά σήμερα, τις λεπτομέρειες θα τις δούμε μετά. Η ομάδα μας θα ασχοληθεί για την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Εχουμε την αγροτική παραγωγή, έχουμε και την ναυτιλία, δηλαδή έχουμε και το πεπόνι και το μαχαίρι, μας λείπει όμως η συσκευασία. Θα φτιάξουμε συσκευαστήρια σε όλη την Ελλάδα για να πουλάμε έξω σε μεγάλες ποσότητες. Θα φτιάξουμε ναυτικές σχολές, μηχανικούς και καπετάνιους και μέσα από εκεί θα γυρίσουμε όλο τον κόσμο και θα αντιγράφουμε ότι μπορεί να γίνεται εδώ.

Θα φτιάξουμε με τα δικά μας μυαλά αυτά που εμείς μπορούμε να κάνουμε εδώ, από πατέντες που έχουμε το Knowhow, μέχρι ότι υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχουν σημεία και μέρη στην χώρα που είναι χρυσωρυχεία, έχουμε κάνει και μελέτες και σχέδια. Σε καμία περίπτωση όμως μην σκεφτείτε τα πετρέλαια, είτε υπάρχω εγώ είτε όχι, είναι κατάρα για τον κάθε τόπο αυτό.

Με μαθηματική ακρίβεια,με πρωτογενής παραγωγή, ναυτιλία και τουρισμό, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Μετά έρχονται τα μεγάλα πράγματα βάση του σχεδίου μας».

Στο τέλος της συνάντησης μίλησε και με τον καθένα ξεχωριστά για λίγο.

Όμως οι πολιτικοί και τα ξένα κέντρα δεν άφησαν τίποτα να γίνει. Δεν θα εξετάσω τον χαμό του ίδιου αλλά το αποτέλεσμα.

2. Ένα δεύτερο παράδειγμα, σε άλλο επίπεδο όταν ο πατριωτισμός νικά τον διχασμό. Βασίλειος Ντερτιλής Αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, διασώζει το 1993 στον πόλεμο της Απχαζίας από το Σοχούμι του Καυκάσου, 3000 Ελληνοπόντιους και τους μεταφέρει στην Ελλάδα, σε μια άκρως επικίνδυνη αποστολή που έμεινε γνωστή ως «Επιχείρηση Χρυσόμαλλο Δέρας». Η επόμενη αποστολή του Βασίλη Ντερτιλή ήταν στην σπαρασσόμενη Γιουγκοσλαβία, όταν κατάφερε τον Ιούνιο του 1995 να απελευθερώσει του κυανόκρανους που κρατούσε ως «ασπίδα» ο Ράντοβαν Κάρατζιτς.

Στη δράση του Βασίλη, μετά την αποστρατεία του, οφείλεται και η διείσδυση των Ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων στην Σερβία μετά την πτώση του Μιλόσεβιτς, με πάνω από 25000 εργαζόμενους σε εταιρείες Ελληνικών συμφερόντων.

Ο Βασίλης είχε πρόσβαση στο κλειστό κύκλο των Σέρβων,οι οποίοι τον εκτιμούσαν πολύ. Παραιτήθηκε τον βράδυ των Ιμίων (1996) μετά την προδοσία και το φιάσκο. Ο ίδιος όμως δεν θα μπορούσε από μόνος του να κάνει τόσα πολλά. Ηταν η συνέχεια της δράσης του σχεδίου της ομάδας Ωνάση;

3. Τρίτο παράδειγμα η φαρμακοποιός-αισθητικός Μαρία Σταυρινούδη Σόδη από την Χίο, ξεκινάει την αναζήτηση επενδύσεων σε φαρμακευτικό αλλά και όχι μόνο επίπεδο, σε Ρωσία, Αραβικά Εμιράτα, Αμερική. Η δράση της δεν είναι ακόμα γνωστή και δεν θα την αποκαλύψουμε ακόμα θα αφήσουμε τον χρόνο να ασχοληθεί με αυτό, αλλά παίρνω το θάρρος να κάνω μια αναφορά για να αποδείξω ότι η Ελλάδα μας μπορεί να κάνει πολλά και υπάρχει και έμψυχο και άψυχο υλικό.

Η εν λόγω κυρία πολιτεύτηκε με τον κόμμα της ΝΔ το 2012 και εξελέγη αναπληρωματικός βουλευτής. Στις 2/9/2014 κατέλαβε τη θέση του βουλευτή Σταμάτη Κάρμαντζη, ο οποίος ορκίσθηκε αντιπεριφερειάρχης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Τον Φεβρουάριο του 2013 η Ρωσία κλείνει τα σύνορα για τα αγροτικά προϊόντα από την Ευρώπη, που μετά από πολύ αγώνα η Κυβέρνηση Καραμανλή κατάφερε να κλείσει συμφωνίες. Στην Ελλάδα ένας πανικός επικρατεί. Θα πάθουμε μεγάλη ζημιά ,αναφέρουν οι εμπλεκόμενοι αγρότες και ιχθυοκαλλιεργητές.

Τότε η Μ.Σταυρινούδη, με κάποιον τρόπο, στέλνει έκλυση σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφέροντας τεκμηριωμένα τεχνικά και πολιτικά ζητήματα. Η ίδια αναφέρει σε κάποιον κύκλο ότι είναι βέβαιη, ότι η Ελλάς θα εξαιρεθεί τουλάχιστον σε κάποια ευπαθή προϊόντα. Κανείς δεν την πιστεύει,αλλά σε δύο μέρες ανακοινώνεται η άρση του εμπάργκο με κάποιες προϋποθέσεις.

Στην φωτογραφία φαίνεται η ίδια (με τα γυαλιά) να συμμετέχει σε αγιορείτικο φιλορωσικό ορθόδοξο συλλαλητήριο κατά της κάρτας του πολίτη, χωρίς ή ίδια να θέλει να φανεί για πολιτικούς λόγους δημοσιότητας, που θα ήταν πολύ εύκολο.

Η ίδια παραιτήθηκε πρόσφατα (Ιαν.2017) από το Κόμμα της ΝΔ τώρα που είναι έτοιμο για εξουσία. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Και οι τρεις περιπτώσεις αν τις διαβάσετε καλά συνδέονται μεταξύ τους.

Ελλάδα,η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης και όμως αυτή την στιγμή υποφέρει, πεινάει, γιατί κάποιοι ανθέλληνες κυβερνώντες που θέλουν να λέγονται Έλληνες, είναι πειθήνια όργανα ξένων..γνωστών λόμπι, τα οποία μας έφεραν στην σημερινή κατάσταση.

Ο λόγος της σημερινής διώξεως των Ελλήνων από όλους τους παγκόσμιους επικυρίαρχους, είναι να μας πάρουν όλον αυτόν τον πλούτο και να ελέγχουν τις τρεις σημαντικότερες Ηπείρους του πλανήτη !!!!!!!!!

Δεν θα τους περάσει όμως γιατί ξεχνούν ότι η ΕΛΛΑΔΑ,ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ !!!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ εα

perseasorion

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Α. Kοντογιάννης συγγράμματα.Greeknation (Τ. Τέλογλου)

drachmi5.gr/

perseasorion.blogspot.gr/2012/06/blog-post_10.html

el.wikipedia.org/