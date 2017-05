O Αλέξης το τερμάτισε!

Αυτός γραβάτα, εμείς θηλιά...

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Toο good to be true! Έτσι είπε ο πρωθυπουργός. Μάλιστα φίλες και φίλοι αναγνώστες. Ξεχάστε τα περί success story. Δεν αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι απλώς... απίστευτο. Παραείναι καλό για να είναι αλήθεια... Μήπως λοιπόν δεν είναι; Τι άλλο απομένει; Να βγει και ο Τσακαλώτος ραντεβού με την Σκάρκλετ Γιόχανσον!

Μην γελάτε καθόλου. Δεν μένει τίποτε άλλο. Όλα τα έχει καταφέρει ο Αλέξης. Και αξιολόγηση και χρέος και δόσεις και έξοδο στις αγορές και επενδύσεις... Και όλα αυτά μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Το παιδί θαύμα! Ε, είναι μετά να μην ελπίζει και ο δύστυχος ο Ευκλείδης ότι η Σκάρλετ θα το πιει εκείνο το ρημαδοποτό μαζί του... Αν του το κάνει αυτό το δώρο ο Αλέξης, βλέπω τους "53" να τραγουδάνε στο φόντο κάτω από το ηλιοβασίλεμα αλα Χόλιγουντ: "You are just toο good to be true, can’t take my eyes off you”... και στο ρεφρέν θα βγαίνει και η Έφη Θώδη που το έχει τιμήσει το τραγούδι:”I love you baby...”.

Κάποιος να μας τσιμπήσει γιατί μάλλον ονειρευόμαστε. Τι συνέβη; Μήπως πήγα κάπου χθες βράδυ και μου έριξαν τίποτε στο ποτό; Μήπως ζούμε στη ζώνη του λυκόφωτος; Ή περνάμε μέσα από την... κουνελότρυπα όπως η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων; Έχει πει πολλά ο πρωθυπουργός όλα αυτά τα χρόνια στον βωμό της επικοινωνιακής τακτικής. Όμως χθες το τερμάτισε. Και έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι έτσι καταπληκτικά που έρχονται τα πράγματα σε σχέση με το χρέος, στο τέλος θα αναγκαστεί να υλοποιήσει παλιότερή του υπόσχεση και να φορέσει... γραβάτα.

Μόνο που η γραβάτα, αν το δει κανείς λίγο διαφορετικά, μοιάζει και με... θηλιά. Ιδίως αν την κρεμάσεις ανάποδα. Τα πράγματα γίνονται ταυτόχρονα και αντίστροφα. Ο Αλέξης θα φορέσει γραβάτα και εμείς θηλιά στο λαιμό. Γιατί περί θηλιάς πρόκειται αν συνεκτιμήσει κανείς ποια βάρη έχει επιφορτισθεί η ελληνική κοινωνία για να μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να πανηγυρίζει. Για ποιο από όλα να συζητήσουμε; Για τους φόρους; Για τα ασφαλιστικά χαράτσια; Για τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις; Για την επίθεση στην επιχειρηματικότητα και τα λουκέτα; Για τη διάλυση της κατανάλωσης; Για τα αιματηρά πλεονάσματα;

Δεν χρειάζεται ασφαλώς να απαντηθεί επί της ουσίας το γιατί ο πρωθυπουργός θα μας περάσει τη γραβάτα ως θηλιά. Τα έχουμε γράψει κατ’ επανάληψη, έχουν συζητηθεί, έχουν αναλυθεί... Αυτό φυσικά δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να συνεχίζει να βαφτίζει το... ψάρι κρέας για να θυμηθούμε και το "ανάθεμα" δικών της –αρχικά– ανθρώπων όπως ο Μανόλης Γλέζος. Η προχθεσινή ωστόσο εικόνα στη Βουλή όπου σύσσωμοι οι φορείς εξέφραζαν την οργή τους για τις ψεύτικες υποσχέσεις, την παραπλάνηση και την ισοπεδωτική πολιτική, είναι αρκετά χαρακτηριστικές. Και όλοι εκείνοι δεν ήταν ΠΑΣΟΚοι ή Νεοδημοκράτες. Οι περισσότεροι είχαν στηρίξει σφόδρα την ανέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ προς της εξουσία...