Γιατι οι διαδηλωτές εναντίον του Τραμπ κρατάνε ανάποδα τη σημαία;

Ένας κρυφός συμβολισμός που δεν γνωρίζουν πολλοί εκτός ΗΠΑ

Τι σημαίνει όταν κρατάς ανάποδα την αμερικανική σημαία, όπως οι διαδηλωτές κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ

H τελετή ορκωμοσίας και η ανάληψη καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ ως 44ου Προέδρου των ΗΠΑ, σήμανε στις ΗΠΑ μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας κινητοποίηση πολιτών που ενώθηκαν με παλαίμαχους ακτιβιστές, καλλιτέχνες, επιστήμονες κα κατά των πολιτικών αποφάσεων του νέου ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Σε πολλές από τις πορείες που διεξάγονται τις δύο τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί διαδηλωτές επιλέγουν να κρατούν την αμερικανική σημαία. Όχι όμως κανονικά αλλά ανάποδα, δηλαδή με τα 50 αστέρια στο μπλε φόντο στραμμένα προς τα κάτω. Και η επιλογή αυτή κρύβει έναν συμβολισμό που δεν γνωρίζουν πολλοί εκτός ΗΠΑ.

Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Στην ίδια κίνηση διαμαρτυρίας είχαν προχωρήσει πρόσφατα ακτιβιστές και αυτόχθονες στη Βόρεια Ντακότα κατά την πολύμηνη μάχη τους για να μην διέλθει από την περιοχή της φυλής ινδιάνων Σίου ο αγωγός πετρελαίου Dakota Access Pipeline, ιδιοκτησίας της εταιρείας Energy Transfer Partners LP. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα που ο Τραμπ αποφάσισε- σε αντίθεση με την κυβέρνηση Ομπάμα που αρνήθηκε τελικά την έκδοση άδειας - να προχωρήσει το έργο.

Ο ίδιος συμβολισμός είχε χρησιμοποιηθεί πριν από έναν χρόνο στην «ανταρσία του Όρεγκόν» κατά την κατάληψη από μέλη «πολιτοφυλακής», ενός ομοσπονδιακού κτιρίου στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής, Malheur. Τότε δεκάδες ιδιοκτήτες ράντσων είχαν πάρει α όπλα και καλούσαν όλους τους «καλούς πατριώτες αυτής της χώρας» σε ανταρσία κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επρόκειτο για μια η αναμέτρηση ιδιωτών - κράτους με τους πρώτους να θέλουν να καρπωθούν χωρίς κόστος, γη που δεν τους ανήκει για την εξασφάλιση μεγαλύτερους κέρδους και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αρνείται προσπαθώντας να διαφυλάξει το περιβάλλον και την άγρια ζωή στην περιοχή.

Τώρα το βλέπουμε συνέχεια σε πορείες κατά του Τραμπ.

Τι σημαίνει όμως αυτή η κίνηση;

Η απάντηση ίσως να σας θυμίσει μια ταινία και συγκεκριμένα την «Κοιλάδα του Ηλά», του Πολ Χάγκις και μια συγκεκριμένη σκηνή:

-«Ξέρεις τι σημαίνει μια σημαία κρεμασμένη ανάποδα;» ρωτά ο Τόμι Λι Τζόουνς τον μεξικανό μετανάστη που έκανε έπαρση σημαίας σε δημόσιο κτήριο

-«Είναι ένα διεθνές σήμα κινδύνου. Σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα στη χώρα, πως δεν μπορούμε να σώσουμε τον κώλο μας μόνοι μας και ότι χρειαζόμαστε κάποιον απέξω να έρθει να μας βοηθήσει. Λέει πολλά μια ανάποδη σημαία...».

Και η εξήγηση είναι απόλυτα ακριβής.

Στην περίπτωση των τωρινών διαδηλώσεων φυσικά η χώρα δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον Κώδικα Σημαίας των ΗΠΑ που στο άρθρο 4 του κεφαλαίου 1 αναφέρει: «The flag should never be displayed with the union down, except as a signal of dire distress in instances of extreme danger to life or property» αλλά για πολλούς σήμερα η χώρα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Πηγή