Τραμπ: Γελοία η απόφαση του δικαστή-Θα την ανατρέψουμε

Επιμένει ο Τραμπ: "Θάνατος και καταστροφή η είσοδος κάποιων ανθρώπων στις ΗΠΑ"

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το προσωρινό «stop» που έβαλε ο ομοσπονδιακός δικαστής του Σιάτλ στο διάταγμά του που απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών από επτά χώρες με πληθυσμό κυρίως μουσουλμανικό.

Με μια ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται στον δικαστή και εκφράζει την αποφασιστικότητά του να ανατρέψει την απόφαση που μπλοκάρει την εφαρμογή του διατάγματός του.

«Η άποψη αυτού του αποκαλούμενου δικαστή, η οποία ουσιαστικά αφαιρεί την επιβολή του νόμου



The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

Σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί το διάταγμά του, ο αμερικανός πρόεδρος γράφει στο Twitter:

«Όταν μια χώρα δεν είναι πλέον ικανή να πει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να μπει και να βγει, ειδικά για λόγους ασφάλειας - μεγάλο πρόβλημα!» και συνεχίζει: « Είναι ενδιαφέρον πως συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνούν με την απαγόρευση. Γνωρίζουν ότι εάν μπουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, τότε είναι θάνατος και καταστροφή».

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble!

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it's death & destruction!

Είχε προηγηθεί η επίσημη τοποθέτηση του Λευκού Οίκου, που σε ανακοίνωσή του σημείωνε: «Ο υπουργός Δικαιοσύνης πρόκειται να καταθέσει επείγουσα δικαστική εντολή για να προχωρήσει η εφαρμογή του διατάγματος και να ακυρωθεί η απόφαση του δικαστή Ρόμπαρτ».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή ομοσπονδιακός δικαστής του Σιάτλ μπλόκαρε προσωρινά το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του αμερικανού προέδρου που έχει στόχο επτά χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, όμως ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε αμέσως ότι θα απαντήσει.

Η προσωρινή δικαστική εντολή του δικαστή Τζέιμς Ρόμπαρτ ισχύει για ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή που κατέθεσε τη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολιτείας της Ουάσινγκτον Μπομπ Φέργκιουσον.

Οι ομοσπονδιακοί δικαστές πολλών άλλων Πολιτειών έχουν επίσης αποφανθεί κατά της απαγόρευσης μετά την ανακοίνωσή της την περασμένη Παρασκευή, ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια και την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, όμως η απόφαση του δικαστή Ρόμπαρτ είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια.

