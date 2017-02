Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα Ηνωμένα Έθνη

Δείτε τι μαθαίνουν στα παιδιά!

Ο προγραμματισμός του ΟΗΕ για την παρα φύσιν σεξουαλική εκπαίδευση των μικρών παιδιών

Ο πόλεμος εναντίον των παιδιών

Carol Richarda (youth Advocate Jamaika): «Αυτή είναι σίγουρα μια επίθεση, που θα επηρεάσει το μεγάλωμα των παιδιών σας και το εκπαιδευτικό σας σύστημα».

Αποκάλυψη για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Chris Bridgens ( Parents Rights in Education Oregon): Αυτές είναι οδηγίες για τον δάσκαλο, να ρωτήσει στην τάξη τα παιδιά: Πώς εκφράζουν οι άνθρωποι τα σεξουαλικά τους αισθήματα και τι είναι η εγκράτεια.

Και εδώ έχει τις απαντήσεις: «στοματικό σεξ, αυνανισμός, πρωκτικό σεξ, μασάζ, κράτημα χεριού, άγγιγμα γεν. οργάνων ο ένας του άλλου, το να λες «μ’ αρέσεις».

Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να εξισώνουν όλα αυτά: Το να λες «μ’ αρέσεις» εξισώνεται με το πρωκτικό σεξ!!!

Αυτό είναι πορνογραφία. Οι άνδρες κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν ήθελαν να το κοιτάξουν καν. Δεν μπορούμε να το δείξουμε στις ειδήσεις της τηλεόρασης αλλά θέλουμε παιδιά τετάρτης δημοτικού να το δουν.

Judith Reisman( Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law) : Στο όνομα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα παιδιά βλέπουν αισχρό υλικό που έχει νομοθετηθεί από το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο σαν ακατάλληλο για παιδιά.

Υπάρχει πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο διαδίκτυο για παιδιά από την Αφρική, που λέγεται, «ο κόσμος ξεκινάει από εμένα», λέει στα παιδιά ότι η σεξουαλικότητα συμπεριλαμβάνει στοματικό σεξ και αυνανισμό. Και μετά λέει πως είναι επιλογή τους αν θέλουν να χάσουν την παρθενικότητά τους και δείχνει στα παιδιά εικόνες γυμνών κοριτσιών κι αγοριών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και μετά τους ζητάει να δείξουν τις διαφορές στα γεννητικά όργανά τους. Οι γονείς μάλλον δεν θα το μάθουν ποτέ καθώς γίνεται εκτός σπιτιού, στο διαδίκτυο.

Axel Beteta, (Familia importa Guatemala): Έχουν παιδιά Δημοτικού 9 ετών, που τα διδάσκουν πώς να βάλουν προφυλακτικό κι έχουν πλαστικά ομοιώματα γεν. οργάνων, τα κοριτσάκια τα διδάσκουν πώς να βάλουν το προφυλακτικό στο ανδρικό ομοίωμα και τ’ αγόρια πώς να βάλουν προφυλακτικό σε γυναικείο ομοίωμα. Χωρίς οι γονείς να γνωρίζουν ή να συμφωνούν.

Kristine Swarts, (Power2Parent Nevada):Τους δίνουν φυλλάδια με οδηγίες για σεξουαλικές συναντήσεις με άλλους μαθητές. Για παράδειγμα υπάρχουν τέτοιες προτάσεις: «Μπορώ να σου βγάλω το πουκάμισο;» «Με ανάβει όταν μ’ ακουμπάς εδώ» «Πειράζει να βγάλω το παντελόνι μου;»

Katharina Rottweiler, (Director of International Relations and Stratege, Red Familla Mexico):Εμείς στην Λατινική Αμερική έχουμε πολύ φτώχια ακόμη, έχουμε κοινότητες που δεν έχουν τρεχούμενο νερό ούτε ηλεκτρικό και δεν εστιάζουν στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες αλλά κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς την έγκριση των γονιών, διαλύοντας την οικογένεια.

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα Ηνωμένα Έθνη

Amelia, (Aids Orphan from Mozabique): Ο αδελφός μου Λουίς κι εγώ είχαμε την ευκαιρία να πάμε στα Ην. Έθνη και α δώσουμε μια ομιλία εκεί. Τους είπα πως η Planned Parenthood μοίραζαν βιβλιαράκι για νέους που ήταν θετικοί στον ιό HPV (aids) με τίτλο «Υγιής, ευτυχισμένος και καυτός» Αυτό είναι για παιδιά που έχουν aids. Διδάσκει σεξουαλική απόλαυση με αυνανισμό, σεξ με άτομα ιδίου φύλου, ακόμη κι αν είσαι μεθυσμένος.

Miriam Grossman, (MD, Author, “You’re Teaching My Child WHAT;») :Αυτό το φυλλάδιο που λέγεται «Υγιής, ευτυχισμένος και καυτός» λέει στους νέους ότι «έχετε το δικαίωμα να μην αποκαλύψετε την ασθένειά σας (aids) στον σεξουαλικό σας σύντροφο, αν αυτό δεν σας κάνει να νοιώθετε άνετα». Επίσης λέει στα οροθετικά άτομα ότι αν αποφασίσουν με τον σύντροφό τους να μην φορέσουν προφυλακτικό, είναι δικό τους θέμα!

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως θεμελιώδη της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη συστήνει για τα παιδιά ηλικίας 0-4 να πληροφορούνται για τον αυνανισμό και να τους δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσουν τη ταυτότητα του φύλου τους. Για ηλικίες 4-6 τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου, και να σέβονται διαφορετικές κατευθύνσεις σχετικές με την σεξουαλικότητα.

Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό

Dr. Theresa Okafor, (Director of the Foundation for African Culrural Heritage): Το συμφέρον Οργανισμών όπως το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό, και της Planned Parenthood είναι να πάνε τους γονείς στην άκρη και να φανατίσουν και να σεξουαλοποιήσουν τα παιδιά.

Rennier Gadabu, Attache, Permanent UN Mission of Nauru ): Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό προσπάθησε να πείσει την κυβέρνησή μας ν’ αλλάξει τις θέσεις της σε θέματα όπως: Δικαιώματα αναπαραγωγής και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Κυρία Πρόεδρε, στο Ταμείο αυτό νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν αυτά επειδή το Ναούρου είναι το μικρότερο μέλος-κράτος των Ηνωμένων Εθνών;

Dr. Theresa Okafor, (Director of the Foundation for African Culrural Heritage : Η κυβέρνηση της Νιγηρίας προειδοποιήθηκε από τις Δυτικές χώρες, ότι αν δεν υποκύψουν, δεν θα πάρουν βοήθεια από το εξωτερικό.

UNICEF (Διεθνές Ταμείο Ην, Εθνών για το παιδί)

Στη σελίδα 89 του βιβλίου οδηγιών για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία της UNICEF υπάρχει μία λίστα για το πώς κανείς μπορεί να ικανοποιηθεί σεξουαλικά που περιλάμβανε ανταπόκριση σεξουαλική προς: Άψυχα αντικείμενα, ζώα, ανήλικους και άτομα που δεν συναινούν!

Katharina Rottweiler, (Director of International Relations and Stratege, Red Familla Mexico):Στα πλαίσια των στόχων αειφόρου ανάπτυξης που καθορίζει τα προγραμματισμένα σχέδια για τα επόμενα 15 χρόνια. Η φωνή είναι πολύ μεροληπτική. Είναι η φωνή της Planned Parenthood και των θυγατρικών της. Έχουν άμεση επίδραση σ’ όλα τα έγγραφα με τις αποφάσεις σε οτιδήποτε διαπραγματεύεται στα Ην. Έθνη.

UNESCO = Οργανισμός των Ην. Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον πολιτισμό

Κάποιοι από τους στόχους της UNESCO στις οδηγίες τους για την σεξουαλικότητα συμπεριλαμβάνουν: Την διδασκαλία σε παιδιά 9 ετών περί της ερωτικής διεγέρσεως και στην ηλικία των 15 ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να δεχτούν σεξουαλική ευχαρίστηση με σύντροφο του ιδίου ή αντίθετου φύλου.

Planned Parenthood= Οικογενειακός προγραμματισμός αλλιώς IPPF=Ιδιωτικά Ιατρεία αντισύλληψης και εκτρώσεων.

Το πρόγραμμα «Όλα είναι ένα» που επίσης προωθείται από την Planned Parenthood αποκαλύπτει τις χειριστικές τακτικές που χρησιμοποιούνται για να κάνουν πλύση εγκεφάλου για να σεξουαλοποιήσουν τα παιδιά με την σεξουαλική αγωγή.

Ψεύτικοι ισχυρισμοί της CSE

Όπως άλλα προγράμματα της CSE το «Όλα είναι ένα» ισχυρίζεται ότι είναι εκπαίδευση γενική βασισμένη σε στοιχεία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ευαίσθητη στα φύλα και μορφωτικά κατάλληλη, που θα αυξήσει την υπευθυνότητα των αποφάσεων των νέων, θα μειώσει τα ποσοστά εγκυμοσύνης των εφήβων και τις αρρώστιες που μεταδίδονται με το σεξ συμπεριλαμβανομένου του Aids.Όμως το «Όλα είναι ένα» όπως τα περισσότερα προγράμματα της CSE (σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης), απλά είναι έξυπνα μεταμφιεσμένη σεξουαλική εκπαίδευση για το δικαίωμα της έκτρωσης, την σεξουαλική ηδονή μασκαρεμένη ως εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα φύλλα, την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Προωθείται η έκτρωση

Προωθείται επιθετικά η έκτρωση, με 112 αναφορές στην έκτρωση. Το «Όλα είναι ένα» έχει εστιάσει στην σεξουαλική ευχαρίστηση αναφέροντας την 62 φορές. Προωθεί πολλές σεξουαλικές πράξεις και συμβουλεύει παιδιά πώς να ερεθίζουν τον εαυτό τους, τον σύντροφό τους μέχρι τον οργασμό. Για να δουν πόσο έτοιμοι είναι, τα παιδιά συμπληρώνουν ένα χαρτί που συμπεραίνει ότι τα παιδιά είναι έτοιμα για σεξ «όταν αισθανθείς να έλκεσαι σεξουαλικά από τον άλλον και όταν αισθάνεσαι άνετα να πεις στον άλλον τι σου αρέσει σεξουαλικά». Διδάσκει πως τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν τα σεξουαλικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων δήθεν δικαιωμάτων προς πάντες στην σεξουαλική έκφραση και το δικαίωμα της αναζήτησης σεξουαλικής ικανοποίησης.

Το να αγκιστρώνεις τα παιδιά στο σεξ είναι μπίζνες πολλών δισεκατομμυρίων για την Planned Parenthood και παρόμοιες οργανώσεις. Αυτό γίνεται επειδή τα παιδιά, ή οι προοπτικές, όταν σεξουαλοποιηθούν, γίνονται πελάτες της Planned Parenthood κι εξαρτώνται από τις υπηρεσίες τους. Τα προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης καμουφλάρονται με πολλά ονόματα.

Μπορεί να ονομάζονται:

«Το σεξ γενική ή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση»,

«Εκπαίδευση για την σεξουαλικότητα του ανθρώπου»,

«Εκπαίδευση για την αναπαραγωγική υγεία»,

«Πληροφορίες για την σεξουαλική/ αναπαραγωγική υγεία»,

«Εκπαίδευση για την οικογενειακή ζωή»,

«Πρόληψη εγκυμοσύνης εφήβων»,

«Πρόληψη βιασμών- Προγράμματα κατά του εκφοβισμού»,

«Πρόληψη κατά του Aids» ,

ακόμη και «Εγκράτεια ή Εγκράτεια και εκπαίδευση».

Τα προγράμματα CSE (σεξ διαπαιδαγώγησης) συχνά ψευδώς ισχυρίζεται ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού, βασισμένη σε στοιχεία, ότι γίνεται εκπαίδευση υγειούς σεξουαλικότητας, που θα αποτρέψει την εγκυμοσύνη στις έφηβες, την σεξουαλική βία, τα σεξ. Μεταδιδόμενα νοσήματα και το Aids.

Μπέρδεμα των Φύλων

Kristine Swarts, (Power2Parent Nevada) : Ένα από τα φυλλάδια που με ανησύχησε περισσότερο λέγεται «το φυλο- αναθρεμμένο άτομο». Διδάσκουν ότι το φύλο έχει ευρύ φάσμα, ότι μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε σου αρέσει. Μια μέρα μπορείς να είσαι θηλυκή εξ ολοκλήρου, και την άλλη να μη αισθάνεσαι να ‘χεις φύλο, ούτε θηλυκό ούτε αρσενικό.

Lotri Porter, (Director Parents Rights in Education Oregon): Ειλικρινά είναι μπέρδεμα, είναι πνευματική κακοποίηση, να μπερδεύεις τα παιδιά σχετικά με τι φύλο είναι.

Miriam Grossman, (MD, Author, “You’re Teaching My Child WHAT;») :Από ιατρικής πλευράς, όταν η σεξουαλική ελευθερία είναι πρώτη προτεραιότητα, τότε η σεξουαλική υγεία θα υποφέρει.

Lotri Porter, (Director Parents Rights in Education (Oregon): Υπάρχουν νόμοι στο Όρεγκον, όπου νέοι 15 χρονών μπορούν να κάνουν εγχείρηση αλλαγής φύλου με λεφτά του Δημοσίου χωρίς να χρειάζεται γονική άδεια!! Δεν μπορείς να πάρεις ασπιρίνη στο σχολείο χωρίς γονική άδεια, όμως ένας μαθητής μπορεί να πάρει αυτές τις μόνιμες αποφάσεις που αλλάζουν την ζωή του χωρίς καν να το γνωρίζουν οι γονείς ή να το εγκρίνουν.

Οι ρίζες του κινήματος των σεξουαλικών δικαιωμάτων

Judith Reisman, (Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law) : Τα κινήματα για τα σεξουαλικά δικαιώματα, την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, άρχισαν με τον γιατρό Άλφρεντ Κίνσι. Ο Κίνσι έβαζε τους παιδόφιλους να μετρούν πόσα παιδιά μπορούσαν να πετύχουν οργασμό μέσα σε 24 ώρες. Σήμερα η σεξουαλική εκπαίδευση βασίζεται σ’ αυτήν την φιλοσοφία, ότι τα παιδιά έχουν σεξουαλικότητα εκ γενετής, δημιούργημα του Κίνσι.

Πείτε όχι στην CDE (σεξουαλική Εκπαίδευση)

Errol Naidoo, (President of the Family Policy Institute South Africa)Πρέπει να το σταματήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσον διαθέσιμο, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να σταματήσουμε αυτήν την επίθεση εναντίον των παιδιών μας.

Axel Beteta, (Familia importa Guatemala): Έχουν μεγάλη χρηματοδότηση και οργάνωση, αλλά αν ενωθούμε μπορούμε να κάνουμε κάτι για την οικογένεια και τα παιδιά.

Judith Reisman, (Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law) : Σταματήσαμε το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης του Κίνσι στη Κροατία.

Patrick F.Fagan, (Ph.D., Director of the Marriage anh Religion Research Institute (MARRI): Είναι ώρα να που οι γονείς «Όχι». Η οικογένειά μου είναι δική μου! Η γυναίκα μου είναι δική μου και είμαι δικός της. Τα παιδιά μας είναι δικά μας!

Carol Richarda (youth Advocate Jamaika): Ενωθείτε και βρείτε τρόπους να το σταματήσετε να μην έρθει στην χώρα σας.

Patrick F.Fagan, (Ph.D., Director of the Marriage anh Religion Research Institute (MARRI): Οι άνδρες πρέπει να ξεσηκωθούν. Να υπερασπιστούν την οικογένειά τους. Σε θέματα σεξουαλικά οι άνδρες πρέπει να πουν «Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς για σεξουαλικότητα στα παιδιά μου». Θ’ αντισταθούμε σ’ αυτό ακόμη και με την ζωή μας. Πρόκειται περί ζητήματος ζωτικής σημασίας.

Judith Reisman, (Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law) : Εμείς έχουμε την ευθύνη γι’ αυτό. Αν δεν κάνουμε κάτι, όλοι θα είμαστε ένοχοι…



