Ο τρόμος ξαναχτυπά την Ευρώπη

Υπό πλήρη αστυνομικό έλεγχο έχει τεθεί νοσοκομείο του Μάντσεστερ ( Manchester Royal Ιnfirmary -MRI) στο οποίο έχουν μεταφερθεί μερικοί από τους τραυματίες της αιματηρής έκρηξης που έγινε στο στάδιο του Μάντσεστερ.

Το τμήμα επειγόντων περιστατικών του αναφερόμενου νοσοκομείου βρίσκεται υπό πλήρη αστυνομικό έλεγχο με μέλη του προσωπικού να δηλώνουν ότι έχει μετατραπεί σε “σκηνή εγκλήματος” σχολιάζοντας την αυξημένη αστυνομική παρουσία των ειδικών ιατροδικαστικών υπηρεσιών που συλλέγουν στοιχεία για την έκρηξη.

Παράλληλα, αστυνομικοί εφαρμόζουν μέτρα ασφάλειας στις εισόδους του νοσοκομείου, ενώ έχουν τοποθετηθεί ειδικές πινακίδες έκτακτης ανάγκης που απαγορεύουν την είσοδο.

Τα πρώτα ασθενοφόρα άρχισαν να φτάνουν γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα, ενώ όλοι οι ασθενείς που δεν είχαν σχέση με την έκρηξη, είχαν απομακρυνθεί από τους ειδικούς χώρους υποδοχής του νοσοκομείου.

Στη διάρκεια της νύχτας συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών κατέφθαναν στο νοσοκομείο, προκειμένου να μάθουν για τους αγαπημένους τους, καθώς τους έψαχναν μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.

"Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε, χθες βράδυ, σε συναυλιακό χώρο στο Μάντσεστερ. Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στο βρετανικό λαό και στην Κυβέρνησή του" ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ελληνικό ΥΠΕΞ

Δήλωση Juncker

"Our deepest sympathies to Prime Minister May and to the British people.Today we mourn with you. Tomorrow we will work side by side with you to fight back against those who seek to destroy our way of life. They underestimate ours and your resilience – these cowardly attacks will only strengthen our commitment to work together to defeat the perpetrators of such vile acts", stated Jean Claude Juncker after Manchester attack.