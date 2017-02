Αβραμόπουλος: Δεν επηρεάζει τους Ευρωπαίους με διπλή υπηκοότητα το διάταγμα Τραμπ

Επικοινωνία Αβραμόπουλου-Κέλι εν μέσω του αντιμεταναστευτικού διατάγματος

Τηλεφωνική επικοινωνία Δ. Αβραμόπουλου με τον νέο υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε για τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν διπλή υπηκοότητα, ύστερα από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε τον επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο νέος υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Κέλι.

Ο κ. Αβραμόπουλος είχε σήμερα την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Κέλι, την οποία με ανάρτησή του στο twitter χαρακτήρισε χρήσιμη και εποικοδομητική και οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Useful and constructive phone call with DHS Secretary John F Kelly. Glad that issue of EU dual nationals is resolved. Will meet Kelly soon.