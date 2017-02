Καϊλή: H CETA δεν απειλεί την ελληνική φέτα

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά προστατεύει τα ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π.

Ευρωπαϊκές διαστάσεις αποκτά η υπόθεση

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπερψήφιση της CETA - Προστατεύεται πλέον η ελληνική φέτα

Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον Καναδά, ευρύτερα γνωστή και ως CETA ξεκίνησε στη σύνοδο ΕΕ-Καναδά στην Πράγα το 2009 ως σαν μια προσπάθεια να εμβαθυνθούν οι εμπορικές σχέσεις με μια από τις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς είναι στρατηγικοί σύμμαχοι που μοιράζονται κοινές αξίες μεταξύ των οποίων ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμφωνία προβλέπεται ότι θα μειώσει κατά 98% τους δασμούς στο μεταξύ τους εμπόριο και υπολογίζεται ότι θα σώσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ στους ευρωπαίους εξαγωγείς κάθε χρόνο από φορολογία.



Σχετικά με τα θέματα που έχουν προκύψει από την υπερψήφιση της CETA από την πλειοψηφία των Ελλήνων ευρωβουλευτών του δημοκρατικού τόξου αξίζει να επισημανθούν τα εξής:



Η CETA πριν από την ψήφισή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικυρώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο της 30ης Οκτωβρίου 2016, από τις κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. γεγονός που αποδεικνύει ότι η θετική ψήφος των Ελλήνων ευρωβουλευτών του δημοκρατικού τόξου συνάδει με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης και των κυβερνήσεων των υπόλοιπων 27 κρατών μελών.

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές πριν από κάθε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνουν αναλυτική ενημέρωση για όλα τα θέματα από το ελληνικό ΥΠΕΞ. Ειδικά όταν προκύπτουν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, οι Έλληνες ευρωβουλευτές του δημοκρατικού τόξου, λαμβάνουν υπόψιν τις θέσεις της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης με σκοπό πάντα το εθνικό συμφέρον.

Σχετικά με το ζήτημα προστασίας των ευρωπαϊκών προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων και την στοχευμένη παραπληροφόρηση στην Ελλάδα για το θέμα της φέτας, σημειώνεται ότι με τη CETA εξασφαλίζεται πλήρης προστασία για 15 προϊόντα Γ.Ε. της χώρας μας. Αυτά είναι όπως αναφέρονται:



- Greek cheeses: Feta, Kefalograviera, Graviera Kritis, Graviera Naxou, Manouri and Kasseri.

- Greek olive oils: Kalamata olive oil, Kolymvari Chanion Kritis olive oil, Sitia Lasithiou Kritis olive oil and Olive oil Lakonia.

- Greek olives: Elia Kalamatas, Konservolia Amfissis.

- Greek spices: Krokos Kozanis.

- Greek fresh and processed vegetables: Fassolia gigantes elefantes Prespon Florinas, and Fassolia gigantes elefantes Kastorias.

- Greek confectionery and baked products: Masticha Chiou.



Θα πρέπει να τονιστεί ότι CETA. Αυτό πλέον αλλάζει με τη διαφορά ότι για πέντε συνολικά ευρωπαϊκά τυριά (Asiago, Feta, Fontina, Gorgonzola, Munster) προβλέπεται ότι θα επιτρέπεται στους παραγωγούς του Καναδά που έκαναν χρήση των ονομασιών αυτών μέχρι τις 18/10/2013 να εξακολουθούν να τους χρησιμοποιούν, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη χρήση των ονομασιών αυτών μόνο σε μελλοντικούς παραγωγούς (μετά δηλαδή την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία). Αυτό έγινε διότι υπήρχαν ήδη παραγωγοί των τυριών αυτών στον Καναδά και η Καναδική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε μια συμβιβαστική λύση κατά την οποία, προβλέπεται ότι η χρήση των ονομασιών αυτών θα συνοδεύεται από διατυπώσεις όπως «kind», «type», «style», «imitation», ή κάτι συναφές, σε συνδυασμό με μία ευανάγνωστη και ορατή ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ απαγορεύεται πλέον και η χρήση ενδείξεων (σε παλιούς και νέους παραγωγούς) οι οποίες παραπέμπουν στην Ελλάδα. Δηλαδή ΔΕΝ θα επιτρέπεται καμία αναφορά του τύπου Greek feta η και ακόμα Greek style feta ή ελληνικές σημαίες σε Καναδούς παραγωγούς.



Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ελληνική κυβέρνηση και κατ επέκταση οι Έλληνες ευρωβουλευτές που την υπερψήφισαν συμφώνησαν στην επικύρωση της συμφωνίας κατόπιν υποβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δήλωσης για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, η οποία περιλαμβάνει σειρά ενεργειών της Επιτροπής προς την κατεύθυνση βελτίωσης της προστασίας τους στο πλαίσιο της CETA.