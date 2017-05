Παγκόσμιο forum για τις μαζικές διώξεις κατά των Χριστιανών στην Ουάσιγκτον

Συμμετείχαν εκπρόσωποι χριστιανικών δογμάτων-Σημαντική η παρέμβαση του Αμερικανού Αντιπροέδρου- Οργανώθηκε από τον παγκόσμιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο

Σύνοδος Κορυφής υπέρ των δεδιωγμένων χριστιανών, η οποία οργανώθηκε με τον Παγκόσμιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο του Billy Graham, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκον από τις 10 έως τις 13 Μαΐου. Στο φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι των διαφόρων χριστιανικών δογμάτων από 135 και πλέον χώρες του κόσμου.

Αφορμή για τη συνάντηση στάθηκαν οι άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία μαζικές διώξεις κατά των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και λοιπών περιοχών της υφηλίου, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των διώξεων κατά των χριστιανών των πρώτων αιώνων και των μαζικών καταστολών από τις αθεϊστικές αρχές τον 20 αιώνα. Τα τόσο μαζικά κακουργήματα δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν τον προβληματισμό της χριστιανικής κοινότητας. Η Σύνοδος Κορυφής υπέρ των δεδιωγμένων χριστιανών καλείται να αποτελέσει φόρουμ για την ολόπλευρη συζήτηση του παρόντος προβλήματος προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση.

Στη Σύνοδο Κορυφής υπέρ των δεδιωγμένων χριστιανών μετέχουν αντιπροσωπείες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Της ἐν Αμερικῇ Ορθοδόξου Εκκλησίας με επικεφαλής τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Ουάσιγκτον και Μητροπολίτη πάσης Αμερικής και Καναδά κ. Τύχωνα, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο (Οικουμενικό Πατριαρχείο), τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Υόρκης και πάσης Βορείου Αμερικής κ. Ιωσήφ (Πατριαρχείο Αντιοχείας). Πολυμελής ήταν και η αντιπροσωπεία του Ρωσικής Εκκλησίας, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και μέλη τον Επίσκοπο Ναροφομίνσκ Ιωάννη, διευθυντή των ἐν ΗΠΑ πατριαρχικών ενοριών της Ρωσικής Εκκλησίας, τον Αρχιμανδρίτη Φιλάρετο Μπουλέκοφ, Αναπληωτή Πρόεδρο του ΤΕΕΣ, τον Πρωθιερέα Νικόλαο Ντανιλέβιτς, Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΕΣ της Ουκρανικής Εκκλησίας, τον Ηγούμενο Αρσένιο Σοκολόβ, εκπρόσωπο του Πατριάρχη Μόσχας παρά τον Πατριάρχη Αντιοχείας, τον Ιερομόναχο Στέφανο Ηγκούμνοφ, Γραμματέα του ΤΕΕΣ επί διαχριστιανικών υποθέσεων, τον Ιερομόναχο Ιωάννη Κοπεΐκιν, Ανιπρύτανη του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος κα.

Επίσης στο φόρουμ εκπροσωπούνται η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, διάφορες προτεσταντικές ομολογίες, οι παλαίφαιτες Ανατολικές Εκκλησίες: η Κοπτική Εκκλησία, η Συρο-Ιακωβιτική Εκκλησία και η Ασσυριακή Εκκλησία της Ανατολής.

Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής κήρυξε ο Πρόεδρος του Ευαγγελικού Συνδέσμου κ. F. Graham, ο οποίος στην αγόρευσή του τόνισε ότι η εκδήλωση δεν αποβλέπει στην συνένωση των δογμάτων, αλλά αποτελεί έκφραση της αλληλεγγύης προς τους δεδιωγμένους χριστιανούς σε διάφορες περιοχές της υφηλίου.

Στο φόρουμ, μίλησε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Mike Pence, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό της υπό διωγμό εκκλησίας και ότι θα συμβάλουν σε αυτό που τους αναλογεί στην υπεράσπιση όλων όσων αντιμετωπίζουν διώξεις εξαιτίας της πίστης τους

“Let us affirm our solidarity with all those suffering persecution because of their faith in Jesus Christ,” Franklin Graham said during the opening night of the World Summit in Defense of Persecuted Christians in Washington, D.C. The event is being held to advocate for Christians who are being persecuted globally.

More than 600 delegates from some 130 countries and territories are attending the World Summit. Some came from countries considered the top 50 most hostile countries toward Christians

Franklin Graham welcomed Vice President Mike Pence to the stage during the second day of the World Summit.

During his address, Vice President Mike Pence shared that the current administration would stand with persecuted Christians

Michael W. Smith led attendees in a time of powerful worship.

U.S. Senate Chaplain and Retired Rear Admiral Barry Black opened the World Summit with a word of prayer.

Rashin Soodmand's father was hanged for his faith when she was just a child. Today, the Iranian native stands strong , especially for her homeland, in the face of ongoing persecution.

Translators work behind the scenes to convey the World Summit in different languages for the participants. During the event, simultaneous interpretations are being made available in Arabic, French, Korean, Russian, Spanish and Vietnamese.

Ravi Zacharias, considered one of the great Christian apologetics teachers of our time, spoke during the World Summit. Afterward, he shared on social media, "It is imperative that we understand the plight of persecuted Christians and stand with those who are suffering around the globe."

Praising God with the Tommy Coomes Band.

Dr. Jack Graham, of PowerPoint Ministries in Texas, delivered a keynote address about "Strength Through Persecution" during the World Summit. Afterward, he tweeted it was, "An incredible experience. Felt like a lion in a den of Daniels!"

His Eminence Metropolitan Hilarion of Volokolamsk of the Russian Orthodox Church encouraged participants at the World Summit with the Word of God, drawing from Romans 8:39

"There is hardship and persecution, but there is hope," shared The Most Rev. Dr. Mouneer Hanna Anis, Archbishop of Episcopal/Anglican Diocese of Egypt.

The FEBC-Korea Children's Choir performed during the World Summit.

Father Douglas Al Bazi has experienced persecution firsthand in his home country of Iraq, and he shared the testimony of his people this week at the World Summit.

“This is the season of the resurrection,” said His Beatitude Tikhon, Metropolitan of All America and Canada Archbishop of Washington, Orthodox Church in America.

"It is believed that more people died for their faith in the 20th century than all other centuries combined," shared Cardinal Donald Wuerl, Archbishop of the Washington Archdiocese. "Why does nobody care enough to say enough?"

Rev. Sami Dagher of Lebanon delivered an impassioned message as he talked about "The Call of the Christian." He said, "I want you to know. I want us to know. We serve a great God."





