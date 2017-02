Ο Άνθρωπος στο κέντρο του μέλλοντος της Τεχνολογίας

H τεχνολογία θέτει ως στόχο την ενίσχυση των ανθρώπινων ικανοτήτων

Ανθρωποκεντρικό είναι και θα παραμείνει το τεχνολογικό μέλλον της ανθρωπότητας. Η ραγδαία ανάπτυξη της ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των ψηφιακών οικοσυστημάτων και των αγορών είναι αυτή που θα δώσει δύναμη στους ανθρώπους και θα προωθήσει το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ετήσιας έρευνας της Accenture για την τεχνολογία, με τίτλο Accenture Technology Vision 2017, η οποία προβλέπει τις σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις, που θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις τα επόμενα τρία χρόνια. Η φετινή έρευνα με θέμα “Τεχνολογία για τον άνθρωπο” προτρέπει τους ηγέτες των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας να αναλάβουν ενεργό δράση στο σχεδιασμό και την κατεύθυνση της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση και τη διεύρυνση των ανθρώπινων ικανοτήτων.

Στο πλαίσιο του Technology Vision, η Accenture διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 5.400 στελεχών παγκοσμίως. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (86%) απάντησαν ότι, ενώ οι μεμονωμένες τεχνολογίες εξελίσσονται ραγδαία, αυτό που προκαλεί τις επαναστατικές καινοτομίες είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτών των τεχνολογιών (multiplier effect).

“Καθώς η τεχνολογία μεταμορφώνει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, θέτει σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις και δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι είναι αυτοί που ελέγχουν τη δημιουργία των αλλαγών που θα επηρεάσουν τη ζωή μας, ενώ είμαστε αισιόδοξοι ότι οι ηγέτες θα ανταποκριθούν γρήγορα και υπεύθυνα, ώστε να διασφαλίσουν το θετικό αντίκτυπο της νέας τεχνολογίας”, αναφέρουν οι συντάκτες του Technology Vision.

Πέντε τάσεις

Το Technology Vision εντοπίζει πέντε αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις, που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης στη σημερινή ψηφιακή οικονομία.

Η πρώτη αφορά την τεχνητή νοημοσύνη ως το νέο περιβάλλον χρήστη (AI is the new UI). Η τεχνητή νοημοσύνη σταδιακά γίνεται το νέο περιβάλλον χρήστη, υποστηρίζοντας τον τρόπο που συναλλασσόμαστε και αλληλοεπιδρούμε με τα συστήματα. Το 79% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελίξει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν πληροφορίες από τους πελάτες και αλληλοεπιδρούν μαζί τους.

Η δεύτερη αναδυόμενη τεχνολογική τάση σχετίζεται με το “σχεδιασμό με επίκεντρο τον άνθρωπο (Design for Humans)”. Σύμφωνα με την Accenture, η τεχνολογία προσαρμόζεται στον τρόπο συμπεριφοράς μας και μαθαίνει από εμάς να βελτιώνει τη ζωή μας, προσφέροντας μας περισσότερες εμπειρίες και γεμίζοντας μας ικανοποίηση. Το 80% των στελεχών συμφωνεί ότι οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν όχι μόνο πού βρίσκονται οι άνθρωποι σήμερα, αλλά και πού θέλουν να φτάσουν, ώστε να διαμορφώσουν την τεχνολογία με τρόπο που θα τους καθοδηγεί να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Έτερη αναδυόμενη τάση είναι η “κυριαρχία του οικοσυστήματος (Ecosystem Power Plays)”. Οι εταιρείες “πλατφόρμες”, που παρέχουν ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα, έχουν αλλάξει ριζικά τους κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας και ανταγωνισμού των εταιρειών. Ήδη, περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) των στελεχών, που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι τα ψηφιακά οικοσυστήματα μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν αξία οι εταιρείες τους.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η αγορά του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια σημαντική παράμετρος των αναδυόμενων τεχνολογικών τάσεων, που είναι απαραίτητες στη σημερινή ψηφιακή οικονομία. Ο αριθμός των πλατφορμών ανθρώπινου δυναμικού on-demand, καθώς και οι διαδικτυακές λύσεις work-management, αυξάνονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι κορυφαίες εταιρείες εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές ιεραρχίες και τις αντικαθιστούν με αγορές δεξιοτήτων, οι οποίες με τη σειρά τους προωθούν τις πιο βαθιές οικονομικές αλλαγές από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης.

Ενδεικτικά, το 85% των στελεχών, που συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσουν τη χρήση εξωτερικών συνεργατών στην εταιρεία τους τον επόμενο χρόνο.

Τέλος, για να επιτύχουν οι επιχειρήσεις στη σημερινή ψηφιακή οικονομία, η οποία στηρίζεται στη λογική του οικοσυστήματος, πρέπει να “βουτήξουν σε αχαρτογράφητα νερά”. Αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, θα έπρεπε να σκέφτονται πιο σφαιρικά, θεσπίζοντας κανόνες και πρότυπα για εντελώς νέους επιχειρηματικούς κλάδους. Μάλιστα, το 74% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η εταιρεία τους εισέρχεται σε τελείως νέους ψηφιακούς κλάδους που ακόμη δεν έχουν οριστεί.

