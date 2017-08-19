ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ:ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΟ 2014, 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΡIΒΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ATTILA 1 & 2, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΗ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA, ΑΠΟ ΤΟ GREEKAMERICANNEWSAGENCY ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ. ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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